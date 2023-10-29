Закуска, яка повинна бути у кожному холодильнику: ви не знали, що картоплю можна приготувати так смачно

Страва виходить дуже ароматною і смачною

З картоплі можна готувати не лише ароматні деруни. З цього овоча можна приготувати ще сотню-другу страв. Але мало хто знає про картопляні млинці.

Млинці виходять дуже ароматні, готуються просто та швидко. Можна подати їх просто зі сметаною, або покласти смачну начинку. Рецептом поділились на ProstoWay.

Інгредієнти:

Картопля – 3 шт.

Цибуля – 1 шт.

Молоко – 400 мл

Часник – 1 зубчик

Пшеничне борошно — 200 г.

Яйця – 2 шт.

Рослинна олія – 3 стол.

Твердий сир – 50 г.

Зелень – до смаку

Спосіб приготування:

Овочі чистимо від шкірки, промиваємо у проточній воді. Нарізаємо на шматочки. Складаємо цибулю, картоплю та почищений зубчик часнику у блендер. Із загальної кількості молока додаємо трохи, щоб було легше подрібнювати. Перебиваємо до однорідності. З блендера переливаємо всю масу у велику миску, в якій ви плануєте готувати тісто. Додаємо яйця. Потім вливаємо олію, а також іншу частину молока. Потім поступово всипаємо просіяне борошно. Ретельно перемішуємо, щоб не було грудочок. Твердий сир натираємо просто в тісто на середній тертці. Сир беремо будь-який, який вам подобається. Він повинен бути свіжий, смачний та якісній. Зелень миємо у проточній воді, обсушуємо на паперових рушниках. Дрібно нарізаємо і додаємо в тісто. Сир та зелень вмішуємо у тісто. Тісто для картопляних млинців повинне бути рідкої консистенції. Якщо є необхідність, можна долити ще трохи молока або води. Сильно розігріваємо сковороду. Додаємо трохи олії. Наливаємо трохи тіста, круговими рухами розподіляємо його по сковороді. Смажимо на середньому вогні, як звичайні млинці.

Готові млинці найкраще складати на тарілку та накривати кришкою. Тоді вони пропаряться і будуть дуже м’які. Готові картопляні млинці дуже смачно подавати зі сметаною або соусом на основі йогурту.