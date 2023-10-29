Нереальне поєднання смаків: після цього "сонячного" паштету гості оближуть тарілку

Виходить шалено смачно і дуже ситно

Ми ділились рецептом смачного грибного паштету. Намазки на бутерброди — це важлива частина раціону, адже вони виручають і при складанні меню на святковий стіл, і в якості щоденного перекусу.

Ділимось рецептом смачного яєчного паштету. Вершковий сир у ньому дуже пасує іншим компонентам, але при бажанні його можна замінити плавленим — теж буде дуже смачно.

Інгредієнти:

Яйця — 6 шт

вершковий сир — 2 ст. л.

майонез — 1 ст. л.

куркума — 0,5 ч. л.

лимонний сік — 1 ч. л.

цибуля — 0,5

сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

Накруто варимо яйця. Опускаємо їх у холодну воду. Коли охолонуть, чистимо їх і розтираємо виделкою до однорідної маси. Додаємо інші компоненти. Перемішуємо або перетираємо блендером. На цьому етапі куштуємо на сіль та перець, за необхідності додаємо. Накриваємо в контакт харчовою плівкою. Ставимо на 30-40 хвилин в холодильник. Намазка виходить яскрава, смачна та ситна. Дуже смачно подавати її на

Подавайте на обсмажених шматочках тостового хліба. Також ми ділились рецептом дуже смачної шарлотки.