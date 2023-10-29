Нереальне поєднання смаків: після цього "сонячного" паштету гості оближуть тарілку
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Виходить шалено смачно і дуже ситно
Ми ділились рецептом смачного грибного паштету. Намазки на бутерброди — це важлива частина раціону, адже вони виручають і при складанні меню на святковий стіл, і в якості щоденного перекусу.
Ділимось рецептом смачного яєчного паштету. Вершковий сир у ньому дуже пасує іншим компонентам, але при бажанні його можна замінити плавленим — теж буде дуже смачно.
Інгредієнти:
- Яйця — 6 шт
- вершковий сир — 2 ст. л.
- майонез — 1 ст. л.
- куркума — 0,5 ч. л.
- лимонний сік — 1 ч. л.
- цибуля — 0,5
- сіль, перець — до смаку
Спосіб приготування:
- Накруто варимо яйця. Опускаємо їх у холодну воду. Коли охолонуть, чистимо їх і розтираємо виделкою до однорідної маси.
- Додаємо інші компоненти. Перемішуємо або перетираємо блендером. На цьому етапі куштуємо на сіль та перець, за необхідності додаємо.
- Накриваємо в контакт харчовою плівкою. Ставимо на 30-40 хвилин в холодильник.
- Намазка виходить яскрава, смачна та ситна. Дуже смачно подавати її на
Подавайте на обсмажених шматочках тостового хліба. Також ми ділились рецептом дуже смачної шарлотки.