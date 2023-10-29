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Нереальне поєднання смаків: після цього "сонячного" паштету гості оближуть тарілку

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Такий яєчний паштет пасує і щоденному перекусу, і святковому столу
Такий яєчний паштет пасує і щоденному перекусу, і святковому столу. Фото Сегодня

Виходить шалено смачно і дуже ситно

Ми ділились рецептом смачного грибного паштету. Намазки на бутерброди — це важлива частина раціону, адже вони виручають і при складанні меню на святковий стіл, і в якості щоденного перекусу.

Ділимось рецептом смачного яєчного паштету. Вершковий сир у ньому дуже пасує іншим компонентам, але при бажанні його можна замінити плавленим — теж буде дуже смачно.

Інгредієнти:

  • Яйця — 6 шт
  • вершковий сир — 2 ст. л.
  • майонез — 1 ст. л.
  • куркума — 0,5 ч. л.
  • лимонний сік — 1 ч. л.
  • цибуля — 0,5
  • сіль, перець — до смаку

Спосіб приготування:

  1. Накруто варимо яйця. Опускаємо їх у холодну воду. Коли охолонуть, чистимо їх і розтираємо виделкою до однорідної маси.
  2. Додаємо інші компоненти. Перемішуємо або перетираємо блендером. На цьому етапі куштуємо на сіль та перець, за необхідності додаємо.
  3. Накриваємо в контакт харчовою плівкою. Ставимо на 30-40 хвилин в холодильник.
  4. Намазка виходить яскрава, смачна та ситна. Дуже смачно подавати її на

Подавайте на обсмажених шматочках тостового хліба. Також ми ділились рецептом дуже смачної шарлотки.

Теги:
#Рецепт #Яйця #Бутерброд #намазка