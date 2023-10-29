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Такого не скуштуєш навіть в ресторані: справжній сирний соус в домашніх умовах

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Сирний соус виходить неймовірно смачним, в міру густим
Сирний соус виходить неймовірно смачним, в міру густим. Фото shuba.life

Перевага соусу у тому, що він абсолютно натуральний

Ми ділились рецептом дуже смачної грибної намазки на бутерброди. Тепер розповідаємо, як приготувати смачний сирний соус. Він буде відмінним доповненням будь-якої м’ясної чи рибної страви.

А ще його нескладно приготувати в домашніх умовах. Такий соус буде смачним і повністю натуральним. Рецептом поділились на Hyser.com.

Інгредієнти:

  • сир чеддер – 200 г;
  • масло вершкове — 80 г;
  • мука — 1 ст. ложка;
  • молоко — 200 мл.

Спосіб приготування:

  1. Перш за все натираємо сир на дрібній тертці. Тоді вершкове масло розтоплюємо у сотейнику. Воно не повинно закипіти.
  2. В масло вмішуємо борошно, лопаткою або вінчиком доводимо масу до однорідності. Тоді тоненькою цівкою починаємо вливати молоко, постійно перемішуючи. На слабкому вогні, помішуючи, доводимо суміш до однорідності.
  3. Натертий сир частинами вмішуємо у масляно-молочну масу. Щоразу чекаємо повного розчинення сиру. Постійно помішуємо.

Соус від 3 до 7 днів зберігається в холодильнику. Оскільки він натуральний, то густішає, тому перед подачею його варто трохи підігріти. Також ми розповідали, як значно смачніше приготувати котлети.

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#Рецепт #Сир #Соус