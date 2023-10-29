Такого не скуштуєш навіть в ресторані: справжній сирний соус в домашніх умовах

Перевага соусу у тому, що він абсолютно натуральний

Ми ділились рецептом дуже смачної грибної намазки на бутерброди. Тепер розповідаємо, як приготувати смачний сирний соус. Він буде відмінним доповненням будь-якої м’ясної чи рибної страви.

А ще його нескладно приготувати в домашніх умовах. Такий соус буде смачним і повністю натуральним. Рецептом поділились на Hyser.com.

Інгредієнти:

сир чеддер – 200 г;

масло вершкове — 80 г;

мука — 1 ст. ложка;

молоко — 200 мл.

Спосіб приготування:

Перш за все натираємо сир на дрібній тертці. Тоді вершкове масло розтоплюємо у сотейнику. Воно не повинно закипіти. В масло вмішуємо борошно, лопаткою або вінчиком доводимо масу до однорідності. Тоді тоненькою цівкою починаємо вливати молоко, постійно перемішуючи. На слабкому вогні, помішуючи, доводимо суміш до однорідності. Натертий сир частинами вмішуємо у масляно-молочну масу. Щоразу чекаємо повного розчинення сиру. Постійно помішуємо.

Соус від 3 до 7 днів зберігається в холодильнику. Оскільки він натуральний, то густішає, тому перед подачею його варто трохи підігріти. Також ми розповідали, як значно смачніше приготувати котлети.