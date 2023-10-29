Цієї бюджетної намазки готуйте одразу подвійну порцію: так смачно, що гості точно спитають рецепт

Чудова закуска до святкового столу або й просто на щодень

Ми ділились рецептом дуже смачного грибного паштету. Тепер розповідаємо, як приготувати чудову рибну намазку на бутерброди на основі оселедця.

Пасту можна намазати на хліб або використовувати кондитерський мішок для оформлення святкових закусок. Рецептом поділились на news.uaportal.com.

Інгредієнти:

450 г оселедця;

12 варених яєць;

100-150 г вареної моркви;

200 г твердого сиру;

200 г вершкового масла.

Спосіб приготування:

Яйця, сир і моркву натираємо на терці з малими отворами. Оселедець нарізаємо на невеликі шматочки. Рибу перекладаємо у чашу блендера. Додаємо до неї вершкове масло кімнатної температури. Збиваємо до утворення пюре. Поступово додаємо в блендер натерті інгредієнти. Збиваємо до отримання консистенції пасти. Куштуємо, за потреби додаємо сіль та перець. Пасту перекладаємо в контейнер. Ставимо в холодильник на годину — для стабілізації.

Паста виходить дуже смачна. Чимось вона нагадує форшмак, але має особливі нотки смаку. Але і форшмак приготувати нескладно — ми розповідали, як це зробити.