Простий та ситний обід: такий салат-п’ятихвилинка збереться з кожного холодильника

Виходить дуже смачно та поживно

Ми розповідали, як покращити смак традиційного салату "Оселедець під шубою". Тепер ділимось рецептом простого та ситного перекусу.

Приготувати його можна всього за 10-15 хвилин, використовуючи продукти, які є практично у кожному холодильнику. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".

Інгредієнти:

Курячий рулет (або ковбаса високої якості) – 200 г

Помідори – 2 шт.

Сир твердий – 200 г

Заправка для салату:

Часник – 1 зубчик

Сіль, перець

Сметана – 100 г

Майонез – 100 г

Спосіб приготування:

Нарізаємо помідори на кубики середнього розміру. Курячий рулет дрібно нарізаємо. Його можна замінити на копчену ковбасу або інше копчене м’ясо. Твердий сир натираємо на дрібній терці сир. Для соусу на дрібній тертці натираємо часник. Солимо, перчимо Додаємо сметану та майонез у рівних пропорціях, ретельно перемішуємо. Можна збирати салат.

Викладаємо шарами або просто перемішуємо. Салат виходить надзвичайно смачним, тому на столі не затримується. Також ми ділились рецептом дуже смачної грибної намазки.