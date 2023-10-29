Простий та ситний обід: такий салат-п’ятихвилинка збереться з кожного холодильника
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Виходить дуже смачно та поживно
Ми розповідали, як покращити смак традиційного салату "Оселедець під шубою". Тепер ділимось рецептом простого та ситного перекусу.
Приготувати його можна всього за 10-15 хвилин, використовуючи продукти, які є практично у кожному холодильнику. Рецептом поділились на порталі "Школа Життя".
Інгредієнти:
- Курячий рулет (або ковбаса високої якості) – 200 г
- Помідори – 2 шт.
- Сир твердий – 200 г
- Заправка для салату:
- Часник – 1 зубчик
- Сіль, перець
- Сметана – 100 г
- Майонез – 100 г
Спосіб приготування:
- Нарізаємо помідори на кубики середнього розміру. Курячий рулет дрібно нарізаємо. Його можна замінити на копчену ковбасу або інше копчене м’ясо.
- Твердий сир натираємо на дрібній терці сир. Для соусу на дрібній тертці натираємо часник. Солимо, перчимо
- Додаємо сметану та майонез у рівних пропорціях, ретельно перемішуємо. Можна збирати салат.
Викладаємо шарами або просто перемішуємо. Салат виходить надзвичайно смачним, тому на столі не затримується. Також ми ділились рецептом дуже смачної грибної намазки.