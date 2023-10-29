Нереальний пиріг за сімейним рецептом: рецепт фантастичної української випічки

Такий пиріг і на святковий стіл поставити можна

Ми ділились рецептом чудових українських солодощів — соложеників. Тепер розповідаємо, як спекти розкішний, м’який пиріг з подвійною начинкою.

Це сімейний рецепт кулінарної експертки Світлани Климовської, яким вона поділилась у своєму блозі. Випічка виходить неймовірно смачною.

Інгредієнти:

300 г молока

550-600 г борошна

20 г свіжих дріжджів

100 г вершкового масла

30 г меду

70 г цукру

2 яйця

5 г солі

Для макової начинки:

150 г маку

0,5 л води

0,5 л молока

4 ст.л. домашнього варення або джему

Для яблучної начинки:

200 г смаженого мигдалю (можна волоський горіх)

4 великих яблука або 5 середніх

1 ч.л. кориці

4 ст.л. меду або повидла з яблук

Спосіб приготування:

Мак заливаємо водою та варимо 10 хв після закипання. Тоді зливаємо воду, заливаємо мак молоком та варимо ще 10 хв після закипання. Зливаємо молоко. Коли мак охолоне, перебиваємо його блендером. Додаємо улюблене варення. Змішуємо, відставляємо. Яблука чистимо та нарізаємо кубиком. Додаємо цукор, повидло, корицю та подрібнені горіхи. Розмішуємо. Для опари в 150 г ледь теплого молока розводимо дріжджі. Додаємо 120 г борошна від загальної кількості. Розмішуємо, накриваємо плівкою та залишаємо підходити на 30 хв. У діжу міксера або велику миску для ручного замішування просіюємо решту борошна. Додаємо цукор, сіль, мед, збиті виделкою яйця, решту молока, а також опару, яка підійшла. Замішуємо тісто. Коли буде однорідним, поступово вмішуємо холодне вершкове масло. Тісто повинне бути еластичним та не липнути до рук. Накриваємо тісто плівкою, рушником та залишаємо підходити на 1,5-2 години в теплому місці. Коли виросте, перекладаємо на робочу поверхню. Половину тіста розкочуємо та викладаємо у форму 30 см у діаметрі. Формуємо дно та боки. Викладаємо макову начинку. Відрізаємо невелику частину тіста від половини, що залишилася. Розкочуємо та накриваємо мак. Викладаємо яблучно-горіхову начинку. З решти тіста робимо верх пирога. Накриваємо та залишаємо підходити ще на 30 хв. Змащуємо пиріг жовтком з молоком. Випікаємо 40-50 хв за температури 180 градусів. Повністю охолоджуємо перед подачею.

Пиріг виходить просто розкішним. У родині блогерки його пекли на іменини. Подібна традиція існувала і в сім’ї Івана Франка.