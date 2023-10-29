Нереальний пиріг за сімейним рецептом: рецепт фантастичної української випічки
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Такий пиріг і на святковий стіл поставити можна
Ми ділились рецептом чудових українських солодощів — соложеників. Тепер розповідаємо, як спекти розкішний, м’який пиріг з подвійною начинкою.
Це сімейний рецепт кулінарної експертки Світлани Климовської, яким вона поділилась у своєму блозі. Випічка виходить неймовірно смачною.
Інгредієнти:
- 300 г молока
- 550-600 г борошна
- 20 г свіжих дріжджів
- 100 г вершкового масла
- 30 г меду
- 70 г цукру
- 2 яйця
- 5 г солі
Для макової начинки:
- 150 г маку
- 0,5 л води
- 0,5 л молока
- 4 ст.л. домашнього варення або джему
Для яблучної начинки:
- 200 г смаженого мигдалю (можна волоський горіх)
- 4 великих яблука або 5 середніх
- 1 ч.л. кориці
- 4 ст.л. меду або повидла з яблук
Спосіб приготування:
- Мак заливаємо водою та варимо 10 хв після закипання. Тоді зливаємо воду, заливаємо мак молоком та варимо ще 10 хв після закипання.
- Зливаємо молоко. Коли мак охолоне, перебиваємо його блендером. Додаємо улюблене варення. Змішуємо, відставляємо.
- Яблука чистимо та нарізаємо кубиком. Додаємо цукор, повидло, корицю та подрібнені горіхи. Розмішуємо.
- Для опари в 150 г ледь теплого молока розводимо дріжджі. Додаємо 120 г борошна від загальної кількості. Розмішуємо, накриваємо плівкою та залишаємо підходити на 30 хв.
- У діжу міксера або велику миску для ручного замішування просіюємо решту борошна. Додаємо цукор, сіль, мед, збиті виделкою яйця, решту молока, а також опару, яка підійшла.
- Замішуємо тісто. Коли буде однорідним, поступово вмішуємо холодне вершкове масло. Тісто повинне бути еластичним та не липнути до рук.
- Накриваємо тісто плівкою, рушником та залишаємо підходити на 1,5-2 години в теплому місці. Коли виросте, перекладаємо на робочу поверхню.
- Половину тіста розкочуємо та викладаємо у форму 30 см у діаметрі. Формуємо дно та боки.
- Викладаємо макову начинку. Відрізаємо невелику частину тіста від половини, що залишилася. Розкочуємо та накриваємо мак.
- Викладаємо яблучно-горіхову начинку. З решти тіста робимо верх пирога.
- Накриваємо та залишаємо підходити ще на 30 хв. Змащуємо пиріг жовтком з молоком.
- Випікаємо 40-50 хв за температури 180 градусів. Повністю охолоджуємо перед подачею.
Пиріг виходить просто розкішним. У родині блогерки його пекли на іменини. Подібна традиція існувала і в сім’ї Івана Франка.