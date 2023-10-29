У магазині такий не купити: десерт без випічки "Райська насолода"

Сирний торт без випічки, простий у приготуванні, оригінальний за формою

Кисломолочний сир може бути самостійною стравою, яку можна вживати до чаю або кави на сніданок. Також його використовують для приготування різноманітної випічки або солоних страв.

Сирний торт без випічки не лише простий у приготуванні. Це також чудовий спосіб нагодувати дітей сиром у вигляді десерту. А рецептом з нами поділилися на порталі "Пляшка".

Як приготувати сирний десерт

Інгредієнти:

1 апельсин

1 банан

3 ківі

400 г сиру

2 ст. л. цукру

0,5 пакетика ванільного цукру

100 мл води для желатину

2 ст. л. швидкорозчинного желатину

Спосіб приготування:

Форму застелити плівкою і змастити трохи олією. Половину апельсина та ківі нарізати кільцями та півкільцями. Фрукти, що залишилися, нарізати кубиками. Кільця та півкільця фруктів викласти на дно форми. Сир збити з цукром та ванільним цукром. Швидкорозчинний желатин розчинити у гарячій воді, постійно перемішувати. Розчинений желатин додати до сиру, ще раз збити. У форму шарами викладаємо сирну масу та нарізані фрукти, останній має бути шар сирної маси, розрівняти. Накрити плівкою та відправити у холодильник до повного застигання фруктово-желейного десерту. Коли десерт застигне, перевернути його на тарілку та подати до столу.

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