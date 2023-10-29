З тістом поратися не доведеться: пиріг з м'ясом за 20 хвилин
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Це дуже смачно, просто, швидко і клопоту значно менше
Якщо бажання возитися з тістом у вас сьогодні немає, але хочеться порадувати близьких чимось смачненьким, рекомендуємо приготувати м'ясний пиріг у батоні. У такій страві ви витратите кілька хвилин на приготування начинки.
Її, до речі, можна змінювати за настроєм та смаком. А рецептом лінивого пирога з м'ясом з нами поділилися на порталі "Бабусині рецепти".
Як приготувати пиріг з м'ясом у батоні
Інгредієнти:
- батон – 1 шт.
- м’ясний фарш – 300 г
- цибуля – 1 шт.
- помідори – 1 шт.
- болгарський перець – 1 шт.
- сир – 70 г
- зелена цибуля та кріп – за смаком
- часник – за смаком
- сіль, перець та зіра – за смаком
- вершкове масло або соняшникова олія для смаження
Спосіб приготування:
- Овочі дрібно нарізати.
- На вершковому маслі або олії посмажити цибулю і викласти весь фарш. Все злегка обсмажити на вогні вище середнього до освітлення фаршу.
- Додати перець та помідори, ще трішки обсмажити.
- Посолити, поперчити за смаком та за бажанням додати зіру. Все перемішати та протушкувати, після чого зняти з вогню та залишити охолонути.
- Зелень дрібно нарізати, часник видавити.
- Сир натерти на великій тертці.
- Скласти фарш з овочами, зелень і сир у велику миску і добре перемішати.
- У батоні зрізати третину "шапочки". Зсередини видалити м'якоть. Має вийти човник.
- Всередину "човника" викласти начинку.
- Перекласти батон на деко та запікати у попередньо розігрітій до 190 градусів духовці близько 20 хвилин.
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