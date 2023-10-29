З тістом поратися не доведеться: пиріг з м'ясом за 20 хвилин

Це дуже смачно, просто, швидко і клопоту значно менше

Якщо бажання возитися з тістом у вас сьогодні немає, але хочеться порадувати близьких чимось смачненьким, рекомендуємо приготувати м'ясний пиріг у батоні. У такій страві ви витратите кілька хвилин на приготування начинки.

Її, до речі, можна змінювати за настроєм та смаком. А рецептом лінивого пирога з м'ясом з нами поділилися на порталі "Бабусині рецепти".

Як приготувати пиріг з м'ясом у батоні

Інгредієнти:

батон – 1 шт.

м’ясний фарш – 300 г

цибуля – 1 шт.

помідори – 1 шт.

болгарський перець – 1 шт.

сир – 70 г

зелена цибуля та кріп – за смаком

часник – за смаком

сіль, перець та зіра – за смаком

вершкове масло або соняшникова олія для смаження

Спосіб приготування:

Овочі дрібно нарізати. На вершковому маслі або олії посмажити цибулю і викласти весь фарш. Все злегка обсмажити на вогні вище середнього до освітлення фаршу. Додати перець та помідори, ще трішки обсмажити. Посолити, поперчити за смаком та за бажанням додати зіру. Все перемішати та протушкувати, після чого зняти з вогню та залишити охолонути. Зелень дрібно нарізати, часник видавити. Сир натерти на великій тертці. Скласти фарш з овочами, зелень і сир у велику миску і добре перемішати. У батоні зрізати третину "шапочки". Зсередини видалити м'якоть. Має вийти човник. Всередину "човника" викласти начинку. Перекласти батон на деко та запікати у попередньо розігрітій до 190 градусів духовці близько 20 хвилин.

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