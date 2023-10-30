Для пишного омлету потрібно лише три інгредієнти: сніданок вийде як у дитячому садку

Ви приготуєте його за лічені хвилини

Сніданок — важливий прийом їжі, який пропускати небажано. Ми хочемо, щоб сніданок був натуральним, поживним, смачним, ще й швидким у приготуванні.

Безумовно, найпопулярнішою стравою на сніданок вважається омлет. Рецептів його приготування — безліч: з молоком, овочами, ковбасками та сиром. Цю просту страву кожен може доповнювати на свій смак. А сьогодні ми з "Главредом" приготуємо незвичайний варіант цієї страви — зі сметаною та молоком. Просте у приготуванні, але ситна страва обов’язково припаде до душі не лише вам, а й членам вашої родини.

Як приготувати омлет зі сметаною та молоком

Інгредієнти:

яйця — 8 шт.;

молоко — 150 г;

сметана — 2 ст.л.;

сіль — до свого смаку;

рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування:

У миску вбиваємо яйця, додаємо до них сметану, молоко, сіль і все ретельно перемішуємо за допомогою міксера. На гарячу сковороду вливаємо олію і відправляємо яєчну суміш. Смажимо її на повільному вогні, поки омлет не підніметься. Накриваємо під кришкою та смажимо 15 хвилин. Готовий омлет викладаємо на тарілку та подаємо.

Для ситного та здорового сніданку можна приготувати омлет з овочами за рецептом "Телеграфа". Смачну страву ви приготуєте швидко.