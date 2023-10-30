Для пишного омлету потрібно лише три інгредієнти: сніданок вийде як у дитячому садку
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Ви приготуєте його за лічені хвилини
Сніданок — важливий прийом їжі, який пропускати небажано. Ми хочемо, щоб сніданок був натуральним, поживним, смачним, ще й швидким у приготуванні.
Безумовно, найпопулярнішою стравою на сніданок вважається омлет. Рецептів його приготування — безліч: з молоком, овочами, ковбасками та сиром. Цю просту страву кожен може доповнювати на свій смак. А сьогодні ми з "Главредом" приготуємо незвичайний варіант цієї страви — зі сметаною та молоком. Просте у приготуванні, але ситна страва обов’язково припаде до душі не лише вам, а й членам вашої родини.
Як приготувати омлет зі сметаною та молоком
Інгредієнти:
- яйця — 8 шт.;
- молоко — 150 г;
- сметана — 2 ст.л.;
- сіль — до свого смаку;
- рослинна олія — для смаження.
Спосіб приготування:
- У миску вбиваємо яйця, додаємо до них сметану, молоко, сіль і все ретельно перемішуємо за допомогою міксера.
- На гарячу сковороду вливаємо олію і відправляємо яєчну суміш. Смажимо її на повільному вогні, поки омлет не підніметься. Накриваємо під кришкою та смажимо 15 хвилин.
- Готовий омлет викладаємо на тарілку та подаємо.
Для ситного та здорового сніданку можна приготувати омлет з овочами за рецептом "Телеграфа". Смачну страву ви приготуєте швидко.