Всього пару хвилин і жодних зусиль: рецепт незвичайного салату із секретом
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Здивуйте всіх незвичайною стравою із простих продуктів
Коли ми говоримо про корейську кухню, то відразу згадується морква по-корейськи. Однак сьогодні пропонуємо поекспериментувати та приготувати салат з моркви та гарбуза по-корейськи
Такий рецепт нам пропонує "Знай.UA". Чудовий і пікантний салат із простих інгредієнтів не тільки буде відмінним доповненням до будь-якого гарніру, а й підкорить серце та шлунок кожного.
Як приготувати салат з моркви та гарбуза по-корейськи
Інгредієнти:
- гарбуз — 450 г;
- морква — 270 г;
- цибуля ріпчаста — 135 г (1 шт.);
- часник — 8 г (2-3 зубчики)
- олія рослинна — 50 мл
- оцет 9% — 1 ст. л.;
- соус соєвий — 1 ст. л.;
- коріандр мелений — 1 ч. л.;
- перець червоний мелений — 1/4 ч. л.;
- цукор — 1/2 ст. л.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- перець чорний мелений — 1/4 ч. л.;
- кунжут — 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Гарбуз очищаємо від шкірки та волокнистої частини з насінням. М’якуш натираємо на тертці для моркви по-корейськи. Моркву очищаємо і також натираємо на тій же тертці. І гарбуз, і моркву викладаємо у салатник.
- Часник очищаємо і пропускаємо через прес прямо в миску з гарбузом та морквою. Салат солимо, перчимо, додаємо цукор та коріандр.
- Цибулю очищаємо і нарізаємо дрібними кубиками, відправляємо його в сковороду з розігрітою олією. Помішуючи, смажимо до прозорості близько 3-5 хвилин і викладаємо в салат.
- До всіх інгредієнтів додаємо оцет, соєвий соус і все ретельно перемішуємо. Затягуємо миску із салатом харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 2-3 години.
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