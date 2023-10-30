Всього пару хвилин і жодних зусиль: рецепт незвичайного салату із секретом

Здивуйте всіх незвичайною стравою із простих продуктів

Коли ми говоримо про корейську кухню, то відразу згадується морква по-корейськи. Однак сьогодні пропонуємо поекспериментувати та приготувати салат з моркви та гарбуза по-корейськи

Такий рецепт нам пропонує "Знай.UA". Чудовий і пікантний салат із простих інгредієнтів не тільки буде відмінним доповненням до будь-якого гарніру, а й підкорить серце та шлунок кожного.

Як приготувати салат з моркви та гарбуза по-корейськи

Інгредієнти:

гарбуз — 450 г;

морква — 270 г;

цибуля ріпчаста — 135 г (1 шт.);

часник — 8 г (2-3 зубчики)

олія рослинна — 50 мл

оцет 9% — 1 ст. л.;

соус соєвий — 1 ст. л.;

коріандр мелений — 1 ч. л.;

перець червоний мелений — 1/4 ч. л.;

цукор — 1/2 ст. л.;

сіль — 1/2 ч. л.;

перець чорний мелений — 1/4 ч. л.;

кунжут — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Гарбуз очищаємо від шкірки та волокнистої частини з насінням. М’якуш натираємо на тертці для моркви по-корейськи. Моркву очищаємо і також натираємо на тій же тертці. І гарбуз, і моркву викладаємо у салатник. Часник очищаємо і пропускаємо через прес прямо в миску з гарбузом та морквою. Салат солимо, перчимо, додаємо цукор та коріандр. Цибулю очищаємо і нарізаємо дрібними кубиками, відправляємо його в сковороду з розігрітою олією. Помішуючи, смажимо до прозорості близько 3-5 хвилин і викладаємо в салат. До всіх інгредієнтів додаємо оцет, соєвий соус і все ретельно перемішуємо. Затягуємо миску із салатом харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 2-3 години.

Пропонуємо також із гарбузом приготувати сирну запіканку за рецептом "Телеграфа". Така випічка не залишить нікого байдужою.