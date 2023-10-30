Сніданок за лічені хвилини: простий рецепт найсмачніших оладок

Апетитна страва за пару хвилин

На сніданок у нас дуже багато вимог. Дуже хочеться, щоб він був ситним та смачним. А якщо він ще готується швидко — ціни на такий рецепт немає. Безумовно, одним із найпопулярніших варіантів — це пишні оладки.

Рецептів оладок — неймовірна кількість, проте "Мета" пропонує приготувати пишні бананові оладки на молоці. Солодкі, хрусткі зовні, м’які та кремові всередині, такі оладки підкорять серце кожного.

Як приготувати пишні бананові оладки на молоці.

Інгредієнти:

молоко — 250 мл;

яйце — 2 шт.;

борошно пшеничне — 250 г;

банан — 2 шт.;

харчова сода — ½ ч.л;

розпушувач — ½ ч.л;

ванільний цукор — 1 пакетик;

сіль — щіпка;

олія — для смаження;

цукрова пудра – для прикраси.

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти мають бути кімнатної температури, тому яйця з молоком або кефіром дістаємо з холодильника приблизно за півгодини. Банани нарізаємо скибочками та обвалюємо в борошні. У велику миску наливаємо молоко чи кефір. Туди ж додаємо яйця і поступово борошно, соду та розпушувач. Усі перемішуємо до однорідного стану. В отриману масу додаємо шматочки банана, перемішуємо та виливаємо на сковороду з розігрітою олією. Оладки обсмажуємо до золотистого кольору і викладаємо їх на паперовий рушник, щоб забрати залишки олії. Готові оладки прикрашаємо цукровою пудрою, скибочками банана і подаємо на стіл. Якщо є бажання, можна їх полити кленовим сиропом або карамельним соусом.

Також оладки можна полити заварним кремом, приготованим за рецептом "Телеграфа". Так ваш сніданок буде ще смачнішим.