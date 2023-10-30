Чудо-рецепт для ситного обіду: таке м’ясо під соусом нагодує всю родину
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Спробуйте — і обідатимете тільки так
У кожного кулінара рано чи пізно постає питання, що приготувати на обід. І якщо ви пробували навіть котлети з картоплі та сиру, тоді цей рецепт для вас.
Український фуд-блогер Mil Alexx пропонує приготувати соковиту курячу грудку під вершково-грибним соусом. З цим рецептом ви ситно та смачно пообідаєте, не витративши на це багато сил та грошей.
Як приготувати соковиту курячу грудку під вершково-грибним соусом
Інгредієнти:
- 4 курячих філе — 800-1000 г;
- сіль, перець, паприка, борошно;
- 15 г олії для смаження.
Для соусу:
- 300 г грибів;
- 200 г цибулі;
- 2-3 зубчики часнику;
- 250 г вершків (15%) + 250 г води або бульйону;
- сіль, перець, паприка;
- 2-3 ч. л крохмалю;
- трохи зелені;
- 120 г моцарели.
Спосіб приготування:
- Куряче філе чистимо, приправляємо спеціями, втираємо та обвалюємо в борошні. Обсмажуємо його на сковороді з маслом до золотистого кольору з обох боків та відправляємо у форму для випікання.
- На маслі, що залишилася, обсмажуємо цибулю протягом 4 хвилин. До цибулі додаємо часник і гриби та смажимо на великому вогні 7 хв до випаровування води з грибів, регулярно перемішуючи.
- Зменшуємо вогонь, додаємо в сковороду вершки та воду (бульйон), солимо, перчимо, і додаємо крохмаль для загущення.
- Соус готуємо близько 7 хвилин до легкого загусання та виливаємо його на м’ясо, присипаємо зеленню, натираємо моцарелою та відправляємо в духовку при 180 градусах на 25 хвилин.
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