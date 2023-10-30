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З домашньою бужениною за цим рецептом забудете про магазинну ковбасу

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Спробуйте – і вам обов’язково сподобається
Спробуйте – і вам обов’язково сподобається. Фото bbc.com

Ідеально для салатів та бутербродів

Буженина – це запечений у духовці великий шматок свинячого м’яса зі спеціями та травами. Її можна подавати як самостійну страву або використовувати для приготування незвичайних салатів.

Приготовлена за рецептом "УНІАН" буженина стане справжньою окрасою будь-якого столу. З нею ви точно забудете про магазинну ковбасу і готуватимете таку смакоту самі.

Як приготувати буженину у фользі

Інгредієнти:

  • окіст свинячий — 1 кг;
  • часник – 10 зубчиків;
  • гірчиця — 3 ч. л.;
  • розмарин сухий — 1 ч. л.;
  • паприка — 0,5 ч. л.;
  • спеції сухі — 0,5 ч. л.;
  • перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Сіль перемішуємо зі спеціями.
  2. Свинину миємо, сушимо паперовими рушниками та викладаємо на тарілку. Ножем робимо в м’ясі глибокі проколи та вставляємо зубчики часнику. М’ясо ретельно натираємо з усіх боків сумішшю солі та спецій, а зверху обмазуємо гірчицею.
  3. Окіст перекладаємо в глибоку миску, затягуємо харчовою плівкою і перекладаємо маринуватися в холодильник і маринуватися на 5-8 годин.
  4. Через вказаний час дістаємо його з холодильника, загортаємо у фольгу і викладаємо на лист, даємо постояти при кімнатній температурі 1 годину.
  5. Духовку прогріваємо до 180°С, відправляємо м’ясо на 1,5 години, після чого залишаємо в духовці ще на 2 години.
  6. Через вказаний час дістаємо м’ясо із духовки, розгортаємо фольгу, зливаємо рідину. Буженину перекладаємо на блюдо, накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 4-6 годин.

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#Рецепт #М'ясо #Готуємо вдома