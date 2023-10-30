З домашньою бужениною за цим рецептом забудете про магазинну ковбасу

Ідеально для салатів та бутербродів

Буженина – це запечений у духовці великий шматок свинячого м’яса зі спеціями та травами. Її можна подавати як самостійну страву або використовувати для приготування незвичайних салатів.

Приготовлена за рецептом "УНІАН" буженина стане справжньою окрасою будь-якого столу. З нею ви точно забудете про магазинну ковбасу і готуватимете таку смакоту самі.

Як приготувати буженину у фользі

Інгредієнти:

окіст свинячий — 1 кг;

часник – 10 зубчиків;

гірчиця — 3 ч. л.;

розмарин сухий — 1 ч. л.;

паприка — 0,5 ч. л.;

спеції сухі — 0,5 ч. л.;

перець чорний мелений — 0,5 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Сіль перемішуємо зі спеціями. Свинину миємо, сушимо паперовими рушниками та викладаємо на тарілку. Ножем робимо в м’ясі глибокі проколи та вставляємо зубчики часнику. М’ясо ретельно натираємо з усіх боків сумішшю солі та спецій, а зверху обмазуємо гірчицею. Окіст перекладаємо в глибоку миску, затягуємо харчовою плівкою і перекладаємо маринуватися в холодильник і маринуватися на 5-8 годин. Через вказаний час дістаємо його з холодильника, загортаємо у фольгу і викладаємо на лист, даємо постояти при кімнатній температурі 1 годину. Духовку прогріваємо до 180°С, відправляємо м’ясо на 1,5 години, після чого залишаємо в духовці ще на 2 години. Через вказаний час дістаємо м’ясо із духовки, розгортаємо фольгу, зливаємо рідину. Буженину перекладаємо на блюдо, накриваємо харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 4-6 годин.

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