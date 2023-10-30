"Страшна" піца: незвичайна страва до Хеллоуїна

Просту і незвичайну закуску ви готуватимете часто

Коли мова заходить про італійську кухню, ми відразу ж згадуємо про нашу улюблену страву — піцу. Вона часто нас виручає — на сніданок, обід чи вечерю. Також ми готуємо її до дружніх посиденьок або для романтичної вечері.

Сьогодні ми разом із Shuba приготуємо незвичайну піцу на Хелловін. Вам потрібно лише вирізати фігурки привидів (або скористатися спеціальними формами) — і найвеселіша піца для "жахливої" вечірки готова. Вона точно спричинить фурор!

Як приготувати піцу Хелловін

Інгредієнти на 4 порції:

листкове тісто — 250 г;

сир адигейський — 200 г;

томати чері — 6 шт.;

перець болгарський червоний – 1/4 шт.;

паста томатна — 2 ст. л.;

приправа "Італійські трави", оливкова олія — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Духовку розігрійте до 180 градусів, лист або форму для випічки застеліть пергаментом. Тісто розкотіть у пласт діаметром близько 22 см і викладіть на лист або форму. Перець очистьте, помийте, 1/4 частину наріжте тонкими скибочками чи шматочками до смаку. Помідори помийте, наріжте кружальцями. З сиру за допомогою форм або ножем сформуйте фігурки привидів. Тісто збризкайте маслом, змастіть томатною пастою, викладіть нарізані шматочки помідорів та перцю і відправте на 10 хвилин у духовку. Через вказаний час дістаньте піцу, викладіть сирні фігурки та випікайте страву ще 5-6 хвилин, поки фігурки трохи розплавляться. Готову присипте "італійськими травами" або сушеним базиліком і подавайте.

До речі, соус для такої піци можна приготувати вдома за рецептом "Телеграфа". Він не лише смачний, а ще й зберігається довго.