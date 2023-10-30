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Улюблений рецепт німецьких кулінарів: такі котлетки навіть смажити не потрібно

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Котлети виходять пікантними, ніжними та ніжнішими
Котлети виходять пікантними, ніжними та ніжнішими. Фото shuba.life

Ви приготуєте такі биточки без особливого клопоту на кухні

Смачні, соковиті м’ясні котлети — чудова страва для обіду або вечері. Як правило, вони готуються з м’яса на сковороді з олією.

А поекспериментуймо і… не смажитимемо їх? Здивовані? Shuba пропонує такий незвичайний рецепт котлет, який дуже люблять німецькі кулінари. Ці биточки змащуються яйцем і запікаються в духовці — саме тому вони менш жирні та ніжніші. Спробуємо?

Як приготувати котлети в духовці

Інгредієнти на 8 порцій:

  • курячий фарш — 400 г;
  • м’ясний фарш — 400 г;
  • цибуля — 200 г;
  • яйце куряче, жовток — 1 шт.;
  • яйце куряче, велике — 2 шт.;
  • хліб — 90 г;
  • молоко — 100 г;
  • часник, зубчики — 2 шт.;
  • гірчиця — 2 ч. л.;
  • сіль, чорний перець, олія, зелень — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Хліб залийте молоком, розкришіть руками та залиште на 10 хвилин.
  2. Цибулю очистьте, наріжте кубиками та підсмажте на сковороді з олією.
  3. Відправте цибулю в миску, додайте часник, сіль, зелень, гірчицю та спеції та все ретельно перемішайте. Туди ж відправте розмочений хліб, два види фаршу, яйця і ще раз добре перемішайте. З отриманого фаршу вологими руками сформуйте котлетки.
  4. Деко застелите пергаментним папером, викладіть котлети, змастіть їх жовтком і поставте в розігріту до 200 ° C духовку на 35-40 хвилин.

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