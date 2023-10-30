Улюблений рецепт німецьких кулінарів: такі котлетки навіть смажити не потрібно
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Ви приготуєте такі биточки без особливого клопоту на кухні
Смачні, соковиті м’ясні котлети — чудова страва для обіду або вечері. Як правило, вони готуються з м’яса на сковороді з олією.
А поекспериментуймо і… не смажитимемо їх? Здивовані? Shuba пропонує такий незвичайний рецепт котлет, який дуже люблять німецькі кулінари. Ці биточки змащуються яйцем і запікаються в духовці — саме тому вони менш жирні та ніжніші. Спробуємо?
Як приготувати котлети в духовці
Інгредієнти на 8 порцій:
- курячий фарш — 400 г;
- м’ясний фарш — 400 г;
- цибуля — 200 г;
- яйце куряче, жовток — 1 шт.;
- яйце куряче, велике — 2 шт.;
- хліб — 90 г;
- молоко — 100 г;
- часник, зубчики — 2 шт.;
- гірчиця — 2 ч. л.;
- сіль, чорний перець, олія, зелень — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Хліб залийте молоком, розкришіть руками та залиште на 10 хвилин.
- Цибулю очистьте, наріжте кубиками та підсмажте на сковороді з олією.
- Відправте цибулю в миску, додайте часник, сіль, зелень, гірчицю та спеції та все ретельно перемішайте. Туди ж відправте розмочений хліб, два види фаршу, яйця і ще раз добре перемішайте. З отриманого фаршу вологими руками сформуйте котлетки.
- Деко застелите пергаментним папером, викладіть котлети, змастіть їх жовтком і поставте в розігріту до 200 ° C духовку на 35-40 хвилин.
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