Таку "Криваву Мері" з’їдять до останнього шматочка: рецепт незвичайної страви

Незвичайна страва буде доречною і на свято, і до сімейного обіду.

Найрізноманітніші салати ми готуємо на наших кухнях майже кожен день. Що може бути простіше, ніж нарізати інгредієнти, заправити майонезом чи олією та подати на стіл?

Сьогодні ми разом із "Ідеями для завтраку та вечері" приготуємо досить незвичайний салат "Мері". Його ще називають "Кривавою Мері" через наявність у складі червоно-чорних інгредієнтів. Така незвичайна страва точно сподобається вашим близьким.

Як приготувати салат "Кривава Мері"

Інгредієнти:

буряк – 300 г;

шпинат – 1 пучок;

бринза чи фета – 200 г;

волоський горіх – 60 г;

чорнослив — 80 г;

оливкова олія – 1-2 ст. л.;

лимонний сік – 1 ст. л.;

часник – 2 зубчики.

Спосіб приготування:

Для початку відваріть буряк до готовності та запарте чорнослив. Зелень нарвіть шматками середнього розміру. Відварені буряки очистьте і наріжте кубиками. Чорнослив наріжте дрібними шматочками, горіхи порубайте. З’єднайте всі інгредієнти та ретельно перемішайте. Для заправки змішайте окремо олію, часник та лимонний сік. Полити отриманою заправкою салат, ретельно перемішайте його, щоб усі інгредієнти та соус розподілялися рівномірно. Сир наріжте брусочками та розкладіть салатом і подавайте. Смачного!

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