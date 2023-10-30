Батько попросить добавки, мама — рецепт: просто додайте в борщ один інгредієнт

Такого ви точно ще не куштували

Зізнайтеся, хтось може відмовитися від смачного борщу? Навряд чи. Ця фантастична страва навіть внесена до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО!

Традиційно борщ готується з м’яса та овочів, проте "УНІАН" пропонує додати до нього… чорнослив. Безумовно, коли близькі побачать, як ви готуєте першу страву, вони здивуються. Але результат порадує вас: усі із задоволенням з’їдять такий борщик та ще й тарілки оближуть!

Як приготувати борщ із чорносливом

Інгредієнти:

курка — 1 шт.;

селера — 1 стебло;

морква — 3 шт.;

цибуля — 3 шт.;

часник — 6 зубчиків.;

петрушка — 30 г;

лавровий лист — 2 шт.;

чорний перець горошком — 6 шт.;

помідори — 400 г;

буряк – 1 кг;

чорнослив — 200 г;

консервована квасоля — 400 г;

рослинна олія — 50 мл;

капуста — 400 г;

копчена свиняча грудинка — 200 р.;

сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Курку викладіть у каструлю з 5 л води, додайте селеру, стебла петрушки без листя, одну моркву та одну цибулину і варіть бульйон протягом 2 годин, після чого процідіть через сито. Буряк, моркву і капусту наріжте тонкою соломкою, цибуля півкільцями, а свинячу грудинку кубиками. Моркву, цибулю, буряк відправте смажитися в каструлю з олією на 10-12 хвилин. Через зазначений час додайте дрібно нарізані помідори та чорнослив та тушкуйте 15 хвилин. Капусту додайте в бульйон і проваріть 20 хвилин. Через вказаний час викладіть овочі з чорносливом та грудинкою, додайте консервовану квасолю та готуйте ще 20 хвилин. Додайте рубаний часник, листя петрушки та знімайте з вогню.

Готовий борщ із чорносливом подавайте з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного.