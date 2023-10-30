Батько попросить добавки, мама — рецепт: просто додайте в борщ один інгредієнт
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Такого ви точно ще не куштували
Зізнайтеся, хтось може відмовитися від смачного борщу? Навряд чи. Ця фантастична страва навіть внесена до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО!
Традиційно борщ готується з м’яса та овочів, проте "УНІАН" пропонує додати до нього… чорнослив. Безумовно, коли близькі побачать, як ви готуєте першу страву, вони здивуються. Але результат порадує вас: усі із задоволенням з’їдять такий борщик та ще й тарілки оближуть!
Як приготувати борщ із чорносливом
Інгредієнти:
- курка — 1 шт.;
- селера — 1 стебло;
- морква — 3 шт.;
- цибуля — 3 шт.;
- часник — 6 зубчиків.;
- петрушка — 30 г;
- лавровий лист — 2 шт.;
- чорний перець горошком — 6 шт.;
- помідори — 400 г;
- буряк – 1 кг;
- чорнослив — 200 г;
- консервована квасоля — 400 г;
- рослинна олія — 50 мл;
- капуста — 400 г;
- копчена свиняча грудинка — 200 р.;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Курку викладіть у каструлю з 5 л води, додайте селеру, стебла петрушки без листя, одну моркву та одну цибулину і варіть бульйон протягом 2 годин, після чого процідіть через сито.
- Буряк, моркву і капусту наріжте тонкою соломкою, цибуля півкільцями, а свинячу грудинку кубиками.
- Моркву, цибулю, буряк відправте смажитися в каструлю з олією на 10-12 хвилин. Через зазначений час додайте дрібно нарізані помідори та чорнослив та тушкуйте 15 хвилин.
- Капусту додайте в бульйон і проваріть 20 хвилин. Через вказаний час викладіть овочі з чорносливом та грудинкою, додайте консервовану квасолю та готуйте ще 20 хвилин. Додайте рубаний часник, листя петрушки та знімайте з вогню.
Готовий борщ із чорносливом подавайте з домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного.