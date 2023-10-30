Все нарізала - і готово: легкий салат, який можна їсти навіть на вечерю
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Простий і смачний салат зі свіжих огірків та пекінської капусти
З пекінської капусти можна приготувати безліч смачних салатів, серед яких – зі свіжим огірком та сиром. Він виходить легким, ніжним, поживним, а готувати таку страву простіше простого.
При цьому салат можна подати до святкового столу або сміливо їсти на вечерю не хвилюючись за фігуру або тяжкість у животі. Рецептом смакоти із нами поділилися на порталі "Українська ґаздиня".
Як приготувати салат із пекінської капусти з огірком
Інгредієнти:
- Пекінська капуста – 200 грамів
- Свіжий огірок – 1 штука середнього розміру
- Сир твердий – 70 грамів
- Йогурт – 2-3 столові ложки
- Сіль – 1 щіпка
- Гірчиця – 0,5 ч. л.
- Листя салату, зелений кріп за смаком
Спосіб приготування:
- Пекінську капусту та огірок нарізати соломкою.
- Сир натерти на дрібній терці.
- Нарізати листя салату та кріп.
- Крім змішати з йогуртом, додати сіль, гірчицю або лимонний сік.
- Змішати усі інгредієнти, заправити заправкою.
А якщо ви любите капусту, рекомендуємо також приготувати закуску з брюссельської капусти. Готується вона із простих продуктів за п’ять хвилин, а розлетиться зі столу ще швидше.