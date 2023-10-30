Все нарізала - і готово: легкий салат, який можна їсти навіть на вечерю

Простий і смачний салат зі свіжих огірків та пекінської капусти

З пекінської капусти можна приготувати безліч смачних салатів, серед яких – зі свіжим огірком та сиром. Він виходить легким, ніжним, поживним, а готувати таку страву простіше простого.

При цьому салат можна подати до святкового столу або сміливо їсти на вечерю не хвилюючись за фігуру або тяжкість у животі. Рецептом смакоти із нами поділилися на порталі "Українська ґаздиня".

Як приготувати салат із пекінської капусти з огірком

Інгредієнти:

Пекінська капуста – 200 грамів

Свіжий огірок – 1 штука середнього розміру

Сир твердий – 70 грамів

Йогурт – 2-3 столові ложки

Сіль – 1 щіпка

Гірчиця – 0,5 ч. л.

Листя салату, зелений кріп за смаком

Спосіб приготування:

Пекінську капусту та огірок нарізати соломкою. Сир натерти на дрібній терці. Нарізати листя салату та кріп. Крім змішати з йогуртом, додати сіль, гірчицю або лимонний сік. Змішати усі інгредієнти, заправити заправкою.

А якщо ви любите капусту, рекомендуємо також приготувати закуску з брюссельської капусти. Готується вона із простих продуктів за п’ять хвилин, а розлетиться зі столу ще швидше.