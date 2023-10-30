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Все нарізала - і готово: легкий салат, який можна їсти навіть на вечерю

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Марія Швець Марія Швець
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Салат швидко готується та чудово підходить для гарніру або легкої вечері
Салат швидко готується та чудово підходить для гарніру або легкої вечері. Фото gazdynja.com

Простий і смачний салат зі свіжих огірків та пекінської капусти

З пекінської капусти можна приготувати безліч смачних салатів, серед яких – зі свіжим огірком та сиром. Він виходить легким, ніжним, поживним, а готувати таку страву простіше простого.

При цьому салат можна подати до святкового столу або сміливо їсти на вечерю не хвилюючись за фігуру або тяжкість у животі. Рецептом смакоти із нами поділилися на порталі "Українська ґаздиня".

Як приготувати салат із пекінської капусти з огірком

Інгредієнти:

  • Пекінська капуста – 200 грамів
  • Свіжий огірок – 1 штука середнього розміру
  • Сир твердий – 70 грамів
  • Йогурт – 2-3 столові ложки
  • Сіль – 1 щіпка
  • Гірчиця – 0,5 ч. л.
  • Листя салату, зелений кріп за смаком

Спосіб приготування:

  1. Пекінську капусту та огірок нарізати соломкою.
  2. Сир натерти на дрібній терці.
  3. Нарізати листя салату та кріп.
  4. Крім змішати з йогуртом, додати сіль, гірчицю або лимонний сік.
  5. Змішати усі інгредієнти, заправити заправкою.

А якщо ви любите капусту, рекомендуємо також приготувати закуску з брюссельської капусти. Готується вона із простих продуктів за п’ять хвилин, а розлетиться зі столу ще швидше.

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#Салат #Пекінська капуста #Готуємо вдома