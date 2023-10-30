Соус буде густим та жовтим: найпростіший домашній майонез за лічені хвилини
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Для соусу знадобляться звичайнісінькі продукти
Майонез — один із найпопулярніших соусів. Ним часто заправляють ситні святкові салати, такі як закуска з маринованими грибочками.
Цей соус справді смачний та популярний. Але можна зробити його смачнішим — приміром, приготувати вдома. Так ви точно будете знати, що використали якісні продукти. Також рецепт, яким поділились на Pixelinform, виручить, якщо магазинний майонез раптово закінчився.
Інгредієнти:
- Олія — 1 склянка
- Яйце — 1 шт.
- Сік лимона — 1 ст. л.
- Гірчиця — 1 ч. л.
- Цукор — 1 ч. л.
- Сіль — 0,5 ч. л.
Спосіб приготування:
- Усі компоненти перемішуємо у глибокій мисці. Яйце зазвичай розбивається в останню чергу.
- Важливо зберегти цілим жовток. Можна від’єднати білок від жовтка, білок помістити в чашу першим, а останнім — акуратно опустити жовток.
- Потім суміш збиваємо блендером на високій швидкості. Швидкість збивання дуже важлива.
- Як тільки маса перетворить на густу емульсію, можна перестати збивати її. Якщо переборщити, то майонез може втратити консистенцію, стати рідким та менш апетитним.
Це все — майонез можна одразу використовувати. Зберігати його варто у холодильнику. Можна ще поліпшити смак та аромат продукту, просто додати улюблені спеції чи свіжу зелень. Якщо ж бажаєте заправити салат чимось менш жирним, то підійде соус на основі йогурту.