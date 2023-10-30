Соус буде густим та жовтим: найпростіший домашній майонез за лічені хвилини

Для соусу знадобляться звичайнісінькі продукти

Майонез — один із найпопулярніших соусів. Ним часто заправляють ситні святкові салати, такі як закуска з маринованими грибочками.

Цей соус справді смачний та популярний. Але можна зробити його смачнішим — приміром, приготувати вдома. Так ви точно будете знати, що використали якісні продукти. Також рецепт, яким поділились на Pixelinform, виручить, якщо магазинний майонез раптово закінчився.

Інгредієнти:

Олія — 1 склянка

Яйце — 1 шт.

Сік лимона — 1 ст. л.

Гірчиця — 1 ч. л.

Цукор — 1 ч. л.

Сіль — 0,5 ч. л.

Спосіб приготування:

Усі компоненти перемішуємо у глибокій мисці. Яйце зазвичай розбивається в останню чергу. Важливо зберегти цілим жовток. Можна від’єднати білок від жовтка, білок помістити в чашу першим, а останнім — акуратно опустити жовток. Потім суміш збиваємо блендером на високій швидкості. Швидкість збивання дуже важлива. Як тільки маса перетворить на густу емульсію, можна перестати збивати її. Якщо переборщити, то майонез може втратити консистенцію, стати рідким та менш апетитним.

Це все — майонез можна одразу використовувати. Зберігати його варто у холодильнику. Можна ще поліпшити смак та аромат продукту, просто додати улюблені спеції чи свіжу зелень. Якщо ж бажаєте заправити салат чимось менш жирним, то підійде соус на основі йогурту.