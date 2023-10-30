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Закуска "Кошмар вампіра": таких милих гарбузинок треба готувати одразу подвійну порцію

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Закуска виходить смачна, ще й готується просто Новина оновлена 30 жовтня 2023, 13:15
Закуска виходить смачна, ще й готується просто. Фото Колаж "Телеграфу"

Чудова порційна закуска для святкування Геловіну

Ми розповідали, як приготувати смачну гарбузову запіканку. Тепер ділимось рецептом чудових закусочних сирних кульок.

Вони готуються у формі гарбузиків. Така страва чудово підійде для святкування Геловіну. Рецептом поділились на smachnonews.24tv.ua.

Інгредієнти:

  • 200 грамів вершкового сиру;
  • 100 грамів твердого сиру;
  • свіжа зелень кінзи, кропу чи петрушки;
  • 1 – 2 зубчики часнику;
  • сіль;
  • чорний мелений перець;
  • начос;
  • мелена копчена паприка;
  • кунжут.

Спосіб приготування:

  1. У мисці змішуємо крем-сир, зелень та спеції. На дрібній тертці натираємо твердий сир. Вичавлюємо через прес або подрібнюємо будь-яким іншим чином часник. Змішуємо масу.
  2. Вологими руками формуємо кульки. Начоси, або чипси подрібнюємо в крихту. Насипаємо в блюдечко.
  3. Поруч розміщуємо ще два блюдечка з панірувальними елементами — з паприкою та кунжутом. Паніруємо сирні кульки в начосах чи чипсах, паприці та насінні.
  4. За допомогою мотузки формуємо "складочки", надаючи кулькам форму гарбузів. Замість хвостиків вставляємо солені палички.

Закуска готова. "Гарбузики" дуже смачні, солоні, а ще їх зручно брати за паличку. Також ми ділились рецептом геловінської піци.

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#Рецепт #Закуска #Підготовка до Хелловіну