Закуска "Кошмар вампіра": таких милих гарбузинок треба готувати одразу подвійну порцію

Чудова порційна закуска для святкування Геловіну

Ми розповідали, як приготувати смачну гарбузову запіканку. Тепер ділимось рецептом чудових закусочних сирних кульок.

Вони готуються у формі гарбузиків. Така страва чудово підійде для святкування Геловіну. Рецептом поділились на smachnonews.24tv.ua.

Інгредієнти:

200 грамів вершкового сиру;

100 грамів твердого сиру;

свіжа зелень кінзи, кропу чи петрушки;

1 – 2 зубчики часнику;

сіль;

чорний мелений перець;

начос;

мелена копчена паприка;

кунжут.

Спосіб приготування:

У мисці змішуємо крем-сир, зелень та спеції. На дрібній тертці натираємо твердий сир. Вичавлюємо через прес або подрібнюємо будь-яким іншим чином часник. Змішуємо масу. Вологими руками формуємо кульки. Начоси, або чипси подрібнюємо в крихту. Насипаємо в блюдечко. Поруч розміщуємо ще два блюдечка з панірувальними елементами — з паприкою та кунжутом. Паніруємо сирні кульки в начосах чи чипсах, паприці та насінні. За допомогою мотузки формуємо "складочки", надаючи кулькам форму гарбузів. Замість хвостиків вставляємо солені палички.

Закуска готова. "Гарбузики" дуже смачні, солоні, а ще їх зручно брати за паличку. Також ми ділились рецептом геловінської піци.