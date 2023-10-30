Закуска "Кошмар вампіра": таких милих гарбузинок треба готувати одразу подвійну порцію
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Чудова порційна закуска для святкування Геловіну
Ми розповідали, як приготувати смачну гарбузову запіканку. Тепер ділимось рецептом чудових закусочних сирних кульок.
Вони готуються у формі гарбузиків. Така страва чудово підійде для святкування Геловіну. Рецептом поділились на smachnonews.24tv.ua.
Інгредієнти:
- 200 грамів вершкового сиру;
- 100 грамів твердого сиру;
- свіжа зелень кінзи, кропу чи петрушки;
- 1 – 2 зубчики часнику;
- сіль;
- чорний мелений перець;
- начос;
- мелена копчена паприка;
- кунжут.
Спосіб приготування:
- У мисці змішуємо крем-сир, зелень та спеції. На дрібній тертці натираємо твердий сир. Вичавлюємо через прес або подрібнюємо будь-яким іншим чином часник. Змішуємо масу.
- Вологими руками формуємо кульки. Начоси, або чипси подрібнюємо в крихту. Насипаємо в блюдечко.
- Поруч розміщуємо ще два блюдечка з панірувальними елементами — з паприкою та кунжутом. Паніруємо сирні кульки в начосах чи чипсах, паприці та насінні.
- За допомогою мотузки формуємо "складочки", надаючи кулькам форму гарбузів. Замість хвостиків вставляємо солені палички.
Закуска готова. "Гарбузики" дуже смачні, солоні, а ще їх зручно брати за паличку. Також ми ділились рецептом геловінської піци.