Пальчики, щоб хрумтіти: оригінальна закуска на Геловін
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Чудово, а головне — дуже просто
Ми розповідали, як приготувати просту сирну закуску у вигляді гарбузиків. Тепер ділимось рецептом їстівних хрумких пальців.
Це звичайнісінькі хлібні палички з мигдалем. Вони просто готуються і швидко з’їдаються. Рецептом поділились на порталі SHUBA.
Інгредієнти:
- Мигдаль бланшований — 28 шт.
- Харчовий барвник
- Палички хлібні — 14 шт.
- Глазур — 30 г
Спосіб приготування
- Використовуючи чорний або червоний харчовий барвник, фарбуємо верхню частину кожного мигдального горішка. Викладаємо їх на пергамент, щоб висохли. Відкладаємо.
- Ламаємо або розрізаємо кожну хлібну паличку навпіл. Готову глазур змішуємо із зеленим або помаранчевим барвником.
- Занурюємо майбутні "пальці" в глазур, поки вони не будуть покриті майже повністю. Змочені пальці теж викладаємо на пергамент. Відразу ж притискаємо по одному фарбованому горішку до кінчика паличок. До глазурі він легко прилипне.
Залиште, доки все остаточно не висохне і не застигне. Такі палички можна подавати як у складі тарілки з закусками, так і просто з сирним соусом.