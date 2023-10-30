Пальчики, щоб хрумтіти: оригінальна закуска на Геловін

Чудово, а головне — дуже просто

Ми розповідали, як приготувати просту сирну закуску у вигляді гарбузиків. Тепер ділимось рецептом їстівних хрумких пальців.

Це звичайнісінькі хлібні палички з мигдалем. Вони просто готуються і швидко з’їдаються. Рецептом поділились на порталі SHUBA.

Інгредієнти:

Мигдаль бланшований — 28 шт.

Харчовий барвник

Палички хлібні — 14 шт.

Глазур — 30 г

Спосіб приготування

Використовуючи чорний або червоний харчовий барвник, фарбуємо верхню частину кожного мигдального горішка. Викладаємо їх на пергамент, щоб висохли. Відкладаємо. Ламаємо або розрізаємо кожну хлібну паличку навпіл. Готову глазур змішуємо із зеленим або помаранчевим барвником. Занурюємо майбутні "пальці" в глазур, поки вони не будуть покриті майже повністю. Змочені пальці теж викладаємо на пергамент. Відразу ж притискаємо по одному фарбованому горішку до кінчика паличок. До глазурі він легко прилипне.

Залиште, доки все остаточно не висохне і не застигне. Такі палички можна подавати як у складі тарілки з закусками, так і просто з сирним соусом.