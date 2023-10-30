Ви полюбите гарбуз: бюджетна запіканка замість каші зранку
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Гарбузову запіканку добре подавати на сніданок з кавою або чаєм, а також на вечерю
З гарбуза можна приготувати не лише молочну кашу, але і смачну запіканку, яку можна з'їсти вранці з чаєм. Вона виходить ніжною і зазвичай її їдять навіть діти.
Ця страва ідеальна для перекусу або як десерт. А рецептом з нами поділилися на порталі "Школа життя".
Як приготувати запіканку із гарбуза
Інгредієнти:
- гарбуз — 300 г
- манка — 250 г
- кефір 2,5% — 250 мл
- цукор — 150 г
- розпушувач — 1 ч. л
- цедра 1 лимона
Сироп
- вода 100 мл
- цукор 100 г
- сік 1 лимона
Спосіб приготування
- Гарбуз натерти на дрібній тертці.
- Перекласти у миску, додатки склянку манки.
- Додати склянку кефіру.
- Додати цукор, розпушувач та ретельно все перемішати
- Натерти цедру одного лимона, перемішати.
- Вилити тісто у застелену пергаментом форму, змащену вершковим маслом, розподілити.
- Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин.
- За 10 хвилин до готовності приготувати сироп, з'єднавши воду, цукор, сік одного лимона, та підігрівши на вогні до розчинення цукру.
- Пиріг витягнути з духовки та рівномірно полити гарячим сиропом, залишити охолонути при кімнатній температурі.
А якщо ви любите гарбуз, рекомендуємо заготовити на зиму яблучне пюре зі згущеним молоком. Така консервація сподобається і дітям, і дорослим.