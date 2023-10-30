Ви полюбите гарбуз: бюджетна запіканка замість каші зранку

Гарбузову запіканку добре подавати на сніданок з кавою або чаєм, а також на вечерю

З гарбуза можна приготувати не лише молочну кашу, але і смачну запіканку, яку можна з'їсти вранці з чаєм. Вона виходить ніжною і зазвичай її їдять навіть діти.

Ця страва ідеальна для перекусу або як десерт. А рецептом з нами поділилися на порталі "Школа життя".

Як приготувати запіканку із гарбуза

Інгредієнти:

гарбуз — 300 г

манка — 250 г

кефір 2,5% — 250 мл

цукор — 150 г

розпушувач — 1 ч. л

цедра 1 лимона

Сироп

вода 100 мл

цукор 100 г

сік 1 лимона

Спосіб приготування

Гарбуз натерти на дрібній тертці. Перекласти у миску, додатки склянку манки. Додати склянку кефіру. Додати цукор, розпушувач та ретельно все перемішати Натерти цедру одного лимона, перемішати. Вилити тісто у застелену пергаментом форму, змащену вершковим маслом, розподілити. Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин. За 10 хвилин до готовності приготувати сироп, з'єднавши воду, цукор, сік одного лимона, та підігрівши на вогні до розчинення цукру. Пиріг витягнути з духовки та рівномірно полити гарячим сиропом, залишити охолонути при кімнатній температурі.

А якщо ви любите гарбуз, рекомендуємо заготовити на зиму яблучне пюре зі згущеним молоком. Така консервація сподобається і дітям, і дорослим.