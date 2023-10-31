Без таких гарбузових булочок не обійдеться ні Геловін, ні сімейний сніданок
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З приготуванням впорається навіть дитина
Гарбуз – золотий король осені. З нього можна приготувати неймовірну кількість чудових страв — від крем-супу до фантастичної випічки.
А ще з гарбуза можна приготувати головний атрибут Геловіна – пухкі та апетитні гарбузові булочки за рецептом yummy.lera. Вони чудово доповнять ваш святковий стіл, стануть прикрасою сніданку або чудовим перекушуванням у дорозі або в школі. До того ж приготувати їх дуже просто.
Як приготувати гарбузові булочки
Інгредієнти на 6 штук
Для тіста:
- 60 мілілітрів молока;
- 3 г сухих або 9 г свіжих дріжджів;
- 60 г цукру;
- 300 г борошна;
- 1 куряче яйце;
- дрібка солі;
- 25 г вершкового масла;
- 80 г гарбузового пюре.
Для начинки:
- 1 натерте яблуко;
- 10 г цукру;
- 1 ч. л. меленої кориці;
- 1 ч. л. лимонного соку;
- 15 г родзинок.
Спосіб приготування:
- Для приготування опари до теплого молока додаємо дріжджі, 1 столову ложку цукру та близько 3 столових ложок борошна із загальної кількості. Перемішуємо до густої консистенції, покриваємо харчовою плівкою та рушником та прибираємо у тепле місце на 15 хвилин.
- Окремо змішуємо яйце кімнатної температури з цукром, сіллю, м’яким вершковим маслом та гарбузовим пюре кімнатної температури. В отриману масу додаємо готову опару та перемішуємо. Туди ж поступово просіюємо борошно та замішуємо м’яке еластичне тісто.
- Відправляємо тісто в глибоку миску, заздалегідь змащену олією, накриваємо харчовою плівкою та рушником і забираємо у тепле місце на 40 хвилин. Потім обходимо його з боків, перевертаємо і знову забираємо у тепле місце на 40 – 50 хвилин.
- Через зазначений час знову обходимо тісто, ділимо його на 6 рівних частин, з яких формуємо кульки або розкочуємо їх.
- У центр кожного шматочка кладемо начинку, защипуємо краї та формуємо кульки. Щоб надати булочкам форму гарбуза, зав’язуємо їх ниткою, формуючи гарбуз.
- Деко накриваємо пергаментом, кладемо на нього булочки, накриваємо плівкою і прибираємо в тепле місце на 15 — 20 хвилин.
- Кожну булочку змащуємо яйцем і випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин.
Пропонуємо також приготувати гарбузову запіканку за рецептом "Телеграфа". Це чудовий десерт на Геловін.