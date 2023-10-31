Без таких гарбузових булочок не обійдеться ні Геловін, ні сімейний сніданок

З приготуванням впорається навіть дитина

Гарбуз – золотий король осені. З нього можна приготувати неймовірну кількість чудових страв — від крем-супу до фантастичної випічки.

А ще з гарбуза можна приготувати головний атрибут Геловіна – пухкі та апетитні гарбузові булочки за рецептом yummy.lera. Вони чудово доповнять ваш святковий стіл, стануть прикрасою сніданку або чудовим перекушуванням у дорозі або в школі. До того ж приготувати їх дуже просто.

Як приготувати гарбузові булочки

Інгредієнти на 6 штук

Для тіста:

60 мілілітрів молока;

3 г сухих або 9 г свіжих дріжджів;

60 г цукру;

300 г борошна;

1 куряче яйце;

дрібка солі;

25 г вершкового масла;

80 г гарбузового пюре.

Для начинки:

1 натерте яблуко;

10 г цукру;

1 ч. л. меленої кориці;

1 ч. л. лимонного соку;

15 г родзинок.

Спосіб приготування:

Для приготування опари до теплого молока додаємо дріжджі, 1 столову ложку цукру та близько 3 столових ложок борошна із загальної кількості. Перемішуємо до густої консистенції, покриваємо харчовою плівкою та рушником та прибираємо у тепле місце на 15 хвилин. Окремо змішуємо яйце кімнатної температури з цукром, сіллю, м’яким вершковим маслом та гарбузовим пюре кімнатної температури. В отриману масу додаємо готову опару та перемішуємо. Туди ж поступово просіюємо борошно та замішуємо м’яке еластичне тісто. Відправляємо тісто в глибоку миску, заздалегідь змащену олією, накриваємо харчовою плівкою та рушником і забираємо у тепле місце на 40 хвилин. Потім обходимо його з боків, перевертаємо і знову забираємо у тепле місце на 40 – 50 хвилин. Через зазначений час знову обходимо тісто, ділимо його на 6 рівних частин, з яких формуємо кульки або розкочуємо їх. У центр кожного шматочка кладемо начинку, защипуємо краї та формуємо кульки. Щоб надати булочкам форму гарбуза, зав’язуємо їх ниткою, формуючи гарбуз. Деко накриваємо пергаментом, кладемо на нього булочки, накриваємо плівкою і прибираємо в тепле місце на 15 — 20 хвилин. Кожну булочку змащуємо яйцем і випікаємо у розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин.

Пропонуємо також приготувати гарбузову запіканку за рецептом "Телеграфа". Це чудовий десерт на Геловін.