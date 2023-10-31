Ці солодкі деруни на сніданок з’їдатимуться тарілками

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Золотисті хрусткі деруни — улюблена страва багатьох. Хоча їх рецептів неймовірна безліч, класичний рецепт обов’язково включає терту картоплю.

А що, коли замінити картоплю на яблука? Саме такий рецепт пропонують Twins Kitchen. На приготування яблучних дерунів потрібно лише 20 хвилин вашого часу. Для такої незвичайної страви навіть не потрібно буде включати духовку — це дуже прискорює процес і заощаджує час.

Як приготувати яблучні деруни

Інгредієнти:

яблука — 3 шт.;

яйця курячі — 2 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

кориця мелена — 1 ч. л.;

мускатний горіх мелений — 1/2 ч. л.;

ваніль — 10 г;

борошно пшеничне — 3 ст. л.;

масло вершкове — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Яблука помийте, очистьте і натріть в миску на середню тертку. Вбийте до них яйця, додайте цукор, мелену корицю, мелений мускатний горіх, ваніль та борошно. Ретельно перемішайте, щоб добре з’єдналися всі інгредієнти. Сковороду змастіть вершковим маслом. Яблучну масу викладайте столовою ложкою, надайте їй необхідної форми. Обсмажуйте деруни на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків.

Подавайте деруни з медом чи домашньою сметаною за рецептом "Телеграфа". Смачного.