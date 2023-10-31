З цією грибною підливою близькі змітатимуть весь гарнір вдома
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Таку грибну підливу ви точно захочете повторити
Ми любимо поласувати гарніром з найрізноманітнішими підливами. Якщо ви вже готували сирну підливу до макаронів і навіть томатну підливу як у садку, тоді цей рецепт саме для вас.
Smachnonews пропонуємо нам рецепт грибної підливи домашній сметані та з печерицями. Вона відмінно підкреслить будь-який гарнір і ви навряд чи зможете відірватися, доки все не з’їсте.
Як приготувати грибну підливу
Інгредієнти на 4 порції:
- 500 г печериць або інших грибів;
- 1 цибуля;
- 1 ст. л. борошна;
- 2 ст. л. олії;
- 800 — 900 г домашньої сметани;
- сіль, чорний мелений перець — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Цибулю та гриби чистимо та миємо. Печериці нарізаємо довільними шматочками, цибуля — дрібними кубиками.
- На розігрітій сковороді обсмажуємо борошно, до неї додаємо масло і все перемішуємо.
- У сковороду додаємо нарізані гриби та цибулю, продовжуємо смажити протягом 3-4 хвилин.
- Через вказаний час вливаємо сметану і швидко перемішуємо, щоб не було грудочок.
- Отриману масу тушкуємо до готовності разом зі спеціями. Готова підливка повинна вийти густою, однорідною та ароматною.
Пропонуємо приготувати до грибної підливи картопляне пюре за рецептом "Телеграфа". Смачного.