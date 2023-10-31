З цією грибною підливою близькі змітатимуть весь гарнір вдома

Таку грибну підливу ви точно захочете повторити

Ми любимо поласувати гарніром з найрізноманітнішими підливами. Якщо ви вже готували сирну підливу до макаронів і навіть томатну підливу як у садку, тоді цей рецепт саме для вас.

Smachnonews пропонуємо нам рецепт грибної підливи домашній сметані та з печерицями. Вона відмінно підкреслить будь-який гарнір і ви навряд чи зможете відірватися, доки все не з’їсте.

Як приготувати грибну підливу

Інгредієнти на 4 порції:

500 г печериць або інших грибів;

1 цибуля;

1 ст. л. борошна;

2 ст. л. олії;

800 — 900 г домашньої сметани;

сіль, чорний мелений перець — на свій смак.

Спосіб приготування:

Цибулю та гриби чистимо та миємо. Печериці нарізаємо довільними шматочками, цибуля — дрібними кубиками. На розігрітій сковороді обсмажуємо борошно, до неї додаємо масло і все перемішуємо. У сковороду додаємо нарізані гриби та цибулю, продовжуємо смажити протягом 3-4 хвилин. Через вказаний час вливаємо сметану і швидко перемішуємо, щоб не було грудочок. Отриману масу тушкуємо до готовності разом зі спеціями. Готова підливка повинна вийти густою, однорідною та ароматною.

Пропонуємо приготувати до грибної підливи картопляне пюре за рецептом "Телеграфа". Смачного.