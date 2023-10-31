Якщо набридли звичайні котлети — просто додайте один інгредієнт

Неймовірно простий, але перевірений рецепт

Соковиті та ароматні котлети ми готуємо на наших кухнях практично кожен день. Рецептів їх — величезна кількість: від класичних м’ясних до різних овочевих.

Якщо вам набридло ваше "котлетне" меню, разом із "Главредом" пропонуємо приготувати незвичайні биточки — з курячого філе з сиром. Вони стануть гарною альтернативою звичайним котлетам із фаршу. Готуються котлетки так само просто, виходять не лише соковитими, а й бюджетними – до них не треба додавати хліба. Спробуємо?

Як приготувати рубані котлети з сиром

Інгредієнти:

куряче філе — 400 г;

цибуля — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

твердий сир — 100 г;

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л;

сметана — 2 ст. л;

спеції – сіль, чорний перець, прованські трави.

Спосіб приготування:

Куряче філе миємо, нарізаємо на дрібні кубики. Цибулю також миємо, чистимо, дрібно нарізаємо. Усі вказані інгредієнти змішуємо в однорідну суміш. Отриманий фарш за допомогою ложки викладаємо на розігріту сковороду з олією. Котлети смажимо по обидва боки по 2-3 хвилини на середньому вогні до золотистого стану. Потім закриваємо їх кришкою, зменшуємо вогонь і готуємо ще 5-7 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що додати у фарш для соковитості котлет. Ваші биточки будуть набагато смачнішими.