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Якщо набридли звичайні котлети — просто додайте один інгредієнт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Такі котлетки ви готуватимете часто
Такі котлетки ви готуватимете часто. Фото apostrophe.ua

Неймовірно простий, але перевірений рецепт

Соковиті та ароматні котлети ми готуємо на наших кухнях практично кожен день. Рецептів їх — величезна кількість: від класичних м’ясних до різних овочевих.

Якщо вам набридло ваше "котлетне" меню, разом із "Главредом" пропонуємо приготувати незвичайні биточки — з курячого філе з сиром. Вони стануть гарною альтернативою звичайним котлетам із фаршу. Готуються котлетки так само просто, виходять не лише соковитими, а й бюджетними – до них не треба додавати хліба. Спробуємо?

Як приготувати рубані котлети з сиром

Інгредієнти:

  • куряче філе — 400 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • твердий сир — 100 г;
  • кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л;
  • сметана — 2 ст. л;
  • спеції – сіль, чорний перець, прованські трави.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе миємо, нарізаємо на дрібні кубики.
  2. Цибулю також миємо, чистимо, дрібно нарізаємо.
  3. Усі вказані інгредієнти змішуємо в однорідну суміш. Отриманий фарш за допомогою ложки викладаємо на розігріту сковороду з олією.
  4. Котлети смажимо по обидва боки по 2-3 хвилини на середньому вогні до золотистого стану. Потім закриваємо їх кришкою, зменшуємо вогонь і готуємо ще 5-7 хвилин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що додати у фарш для соковитості котлет. Ваші биточки будуть набагато смачнішими.

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#Рецепт #Котлети #Готуємо вдома