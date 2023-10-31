Якщо набридли звичайні котлети — просто додайте один інгредієнт
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Неймовірно простий, але перевірений рецепт
Соковиті та ароматні котлети ми готуємо на наших кухнях практично кожен день. Рецептів їх — величезна кількість: від класичних м’ясних до різних овочевих.
Якщо вам набридло ваше "котлетне" меню, разом із "Главредом" пропонуємо приготувати незвичайні биточки — з курячого філе з сиром. Вони стануть гарною альтернативою звичайним котлетам із фаршу. Готуються котлетки так само просто, виходять не лише соковитими, а й бюджетними – до них не треба додавати хліба. Спробуємо?
Як приготувати рубані котлети з сиром
Інгредієнти:
- куряче філе — 400 г;
- цибуля — 1 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- твердий сир — 100 г;
- кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л;
- сметана — 2 ст. л;
- спеції – сіль, чорний перець, прованські трави.
Спосіб приготування:
- Куряче філе миємо, нарізаємо на дрібні кубики.
- Цибулю також миємо, чистимо, дрібно нарізаємо.
- Усі вказані інгредієнти змішуємо в однорідну суміш. Отриманий фарш за допомогою ложки викладаємо на розігріту сковороду з олією.
- Котлети смажимо по обидва боки по 2-3 хвилини на середньому вогні до золотистого стану. Потім закриваємо їх кришкою, зменшуємо вогонь і готуємо ще 5-7 хвилин.
Раніше "Телеграф" розповідав, що додати у фарш для соковитості котлет. Ваші биточки будуть набагато смачнішими.