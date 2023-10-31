"Відьмині пальці": печиво, яке точно вразить усіх гостей

Це свято запам’ятається всім надовго

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада весь світ відзначатиме "жахливе" свято Хелловін. Все частіше українці приєднуються до святкової метушні, роблять декор для дому та влаштовують кумедні вечірки з дітьми. Раніше ми розповідали про дату, історію свята та традиції цього дня, тепер підготуймось до вечірки.

"Смачно рецепти" пропонують неймовірне частування до свята — печиво "Відьмині пальці". Така насолода не залишить байдужим абсолютно нікого. Спробуйте і переконайтеся.

Як приготувати печиво "Ведьмині пальці"

Інгредієнти:

борошно пшеничне — 2,5 склянки;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

варення — 1 ст. л.;

вершкове масло — 150 г;

насіння гарбуза — 50 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — 1 щіпка;

цукор — 1 ст.;

яйце — 1 шт.

Спосіб приготування:

Вершкове масло ретельно перетріть із цукром. В отриману масу додайте яйце, все добре вимішайте. Борошно просійте через дрібне сито, змішайте з розпушувачем, сіллю та ванільним цукром. Отриману суміш додайте до масляної та замісіть еластичне тісто. Загорніть його в харчову плівку і відправте на 20 хвилин холодильник "відпочити". Через вказаний час з готового тіста сформуйте палички формою як палець. У кожен вставте насіння гарбуза, щоб нагадував ніготь і ножем зробіть ровчики — це буде згинання пальця. Духовку розігрійте до 180 градусів та відправте туди пальчики на 20 хвилин. Обережно зніміть гарбузове насіння з пальця, змастіть його яскравим варенням або джемом і знову приклейте ніготь з насіння.

Раніше "Телеграф" розповідав, який манікюр краще зробити до свята. Приємного вечора!