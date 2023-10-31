"Відьмині пальці": печиво, яке точно вразить усіх гостей
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Це свято запам’ятається всім надовго
У ніч з 31 жовтня на 1 листопада весь світ відзначатиме "жахливе" свято Хелловін. Все частіше українці приєднуються до святкової метушні, роблять декор для дому та влаштовують кумедні вечірки з дітьми. Раніше ми розповідали про дату, історію свята та традиції цього дня, тепер підготуймось до вечірки.
"Смачно рецепти" пропонують неймовірне частування до свята — печиво "Відьмині пальці". Така насолода не залишить байдужим абсолютно нікого. Спробуйте і переконайтеся.
Як приготувати печиво "Ведьмині пальці"
Інгредієнти:
- борошно пшеничне — 2,5 склянки;
- ванільний цукор — 1 ч. л.;
- варення — 1 ст. л.;
- вершкове масло — 150 г;
- насіння гарбуза — 50 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- сіль — 1 щіпка;
- цукор — 1 ст.;
- яйце — 1 шт.
Спосіб приготування:
- Вершкове масло ретельно перетріть із цукром. В отриману масу додайте яйце, все добре вимішайте.
- Борошно просійте через дрібне сито, змішайте з розпушувачем, сіллю та ванільним цукром. Отриману суміш додайте до масляної та замісіть еластичне тісто. Загорніть його в харчову плівку і відправте на 20 хвилин холодильник "відпочити".
- Через вказаний час з готового тіста сформуйте палички формою як палець. У кожен вставте насіння гарбуза, щоб нагадував ніготь і ножем зробіть ровчики — це буде згинання пальця.
- Духовку розігрійте до 180 градусів та відправте туди пальчики на 20 хвилин.
- Обережно зніміть гарбузове насіння з пальця, змастіть його яскравим варенням або джемом і знову приклейте ніготь з насіння.
Раніше "Телеграф" розповідав, який манікюр краще зробити до свята. Приємного вечора!