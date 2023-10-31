Ідеально для сімейного чаювання: такого тертого пирога ви ще не пробували
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Просто додайте один продукт — і насолоджуйтесь
Тертий пиріг — ідеальна випічка, яку найкраще готувати із сезонними фруктами. Його можна готувати практично з будь-якою начинкою. Якщо ви вже куштували навіть тертий пиріг з волоськими горіхами, тоді саме час для експериментів.
"Важно знать" пропонує приготувати цю випічку з яблуками та грушами. Готується вона легко: просто натріть тісто, приготуйте начинку і справа в капелюсі!
Як приготувати тертий пиріг з яблуками та грушами
Інгредієнти:
- 1,5 кг яблук;
- 2 груші;
- 1 лимон;
- 250 г цукру;
- 6 курячих яєць;
- 150 г вершкового масла;
- 500 г борошна;
- 10 г розпушувача;
- 3 ст. л. молока.
Спосіб приготування:
- Яєчні жовтки збийте зі 150 г цукру (білки поки відправте в холодильник). В отриману масу додайте вершкове масло та молоко. Потроху додайте до суміші борошно та розпушувач. Тісто замішуйте доти, поки воно не почне липнути до рук. Третину тіста відправте в морозилку, решта — на чверть години в холодильник.
- Яблука помийте, очистьте від шкірки та серцевини. М’якуш натріть на тертці. Груші очистьте та наріжте маленькими кубиками.
- М’якуш яблук і груш викладіть на сковороду, додайте лимонний сік і 100 г цукру. Тушкуйте на невеликому вогні до випаровування рідини.
- Збийте білки до стоячих піків.
- Деко змастіть вершковим маслом, злегка посипте борошном, розкотіть по периметру тісто і зверху викладіть начинку.
- Зверху натріть половиною тіста з морозилки, викладіть білки, на них — частину замороженого тіста, що залишилася. Випікайте пиріг 45 хвилин в розігрітій до 170 градусів духовці.
А щоб пиріг довгий час не черствів, додайте лише один інгредієнт. Ваша випічка радуватиме кілька днів!