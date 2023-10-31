Ідеально для сімейного чаювання: такого тертого пирога ви ще не пробували

Просто додайте один продукт — і насолоджуйтесь

Тертий пиріг — ідеальна випічка, яку найкраще готувати із сезонними фруктами. Його можна готувати практично з будь-якою начинкою. Якщо ви вже куштували навіть тертий пиріг з волоськими горіхами, тоді саме час для експериментів.

"Важно знать" пропонує приготувати цю випічку з яблуками та грушами. Готується вона легко: просто натріть тісто, приготуйте начинку і справа в капелюсі!

Як приготувати тертий пиріг з яблуками та грушами

Інгредієнти:

1,5 кг яблук;

2 груші;

1 лимон;

250 г цукру;

6 курячих яєць;

150 г вершкового масла;

500 г борошна;

10 г розпушувача;

3 ст. л. молока.

Спосіб приготування:

Яєчні жовтки збийте зі 150 г цукру (білки поки відправте в холодильник). В отриману масу додайте вершкове масло та молоко. Потроху додайте до суміші борошно та розпушувач. Тісто замішуйте доти, поки воно не почне липнути до рук. Третину тіста відправте в морозилку, решта — на чверть години в холодильник. Яблука помийте, очистьте від шкірки та серцевини. М’якуш натріть на тертці. Груші очистьте та наріжте маленькими кубиками. М’якуш яблук і груш викладіть на сковороду, додайте лимонний сік і 100 г цукру. Тушкуйте на невеликому вогні до випаровування рідини. Збийте білки до стоячих піків. Деко змастіть вершковим маслом, злегка посипте борошном, розкотіть по периметру тісто і зверху викладіть начинку. Зверху натріть половиною тіста з морозилки, викладіть білки, на них — частину замороженого тіста, що залишилася. Випікайте пиріг 45 хвилин в розігрітій до 170 градусів духовці.

А щоб пиріг довгий час не черствів, додайте лише один інгредієнт. Ваша випічка радуватиме кілька днів!