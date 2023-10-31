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Ідеально для сімейного чаювання: такого тертого пирога ви ще не пробували

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Чудова сезонна страва
Чудова сезонна страва. Фото vazhnoznat.com

Просто додайте один продукт — і насолоджуйтесь

Тертий пиріг — ідеальна випічка, яку найкраще готувати із сезонними фруктами. Його можна готувати практично з будь-якою начинкою. Якщо ви вже куштували навіть тертий пиріг з волоськими горіхами, тоді саме час для експериментів.

"Важно знать" пропонує приготувати цю випічку з яблуками та грушами. Готується вона легко: просто натріть тісто, приготуйте начинку і справа в капелюсі!

Як приготувати тертий пиріг з яблуками та грушами

Інгредієнти:

  • 1,5 кг яблук;
  • 2 груші;
  • 1 лимон;
  • 250 г цукру;
  • 6 курячих яєць;
  • 150 г вершкового масла;
  • 500 г борошна;
  • 10 г розпушувача;
  • 3 ст. л. молока.

Спосіб приготування:

  1. Яєчні жовтки збийте зі 150 г цукру (білки поки відправте в холодильник). В отриману масу додайте вершкове масло та молоко. Потроху додайте до суміші борошно та розпушувач. Тісто замішуйте доти, поки воно не почне липнути до рук. Третину тіста відправте в морозилку, решта — на чверть години в холодильник.
  2. Яблука помийте, очистьте від шкірки та серцевини. М’якуш натріть на тертці. Груші очистьте та наріжте маленькими кубиками.
  3. М’якуш яблук і груш викладіть на сковороду, додайте лимонний сік і 100 г цукру. Тушкуйте на невеликому вогні до випаровування рідини.
  4. Збийте білки до стоячих піків.
  5. Деко змастіть вершковим маслом, злегка посипте борошном, розкотіть по периметру тісто і зверху викладіть начинку.
  6. Зверху натріть половиною тіста з морозилки, викладіть білки, на них — частину замороженого тіста, що залишилася. Випікайте пиріг 45 хвилин в розігрітій до 170 градусів духовці.

А щоб пиріг довгий час не черствів, додайте лише один інгредієнт. Ваша випічка радуватиме кілька днів!

Теги:
#Рецепт #Яблука #Груші #Готуємо вдома #Тертий пиріг