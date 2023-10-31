Рецепт з бабусиного записника: пиріжки вийдуть як у дитинстві
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Згадуємо дитинство із фантастичною стравою
Всі ми з любов’ю згадуємо пишні, ароматні пиріжки, які пекла нам бабуся. Сьогодні ми згадаємо дитинство та приготуємо пиріжки родом із дитинства.
Саме такий рецепт пропонує нам Smachnonews. Вони стануть не тільки смачним перекушуванням, а й чудовим сніданком до кави або чаю. Начинку можна готувати на свій смак, але сьогодні ми пропонуємо з цибулею та яйцем.
Як приготувати пиріжки з цибулею та яйцем
Інгредієнти:
Для тіста:
- 500 г борошна;
- 150 г молока;
- 150 г води;
- 20 г свіжих дріжджів;
- 1 ч. л. цукру;
- дрібка солі.
Для начинки:
- 6 варених курячих яєць;
- 1 пучок зеленої цибулі;
- 70 г вершкового масла;
- сіль;
- чорний мелений перець;
- яйце для змащення пиріжків.
Спосіб приготування:
- Для приготування опари змішуємо цукор та тепле молоко з водою. В отриману масу додаємо дріжджі та 1 столову ложку борошна. Все розмішуємо та залишаємо на 15 хвилин.
- Через зазначений час додаємо опару до просіяного борошна.
- Борошно, що залишилося, просіюємо у велику посудину, додаємо готову опару і замішуємо тісто. Накриваємо рушником і відправляємо на годину в тепле місце, щоб тісто підійшло. Обминаємо та залишаємо ще на півгодини.
- Для начинки дрібно нарізаємо зелену цибулю та варені яйця, додаємо олію, солимо і приправляємо чорним меленим перцем.
- Тісто ділимо на кульки, формуємо буханець і викладаємо близько 3 ч. л. начинки, защипуємо краї. Кладемо пиріжок на присипане борошном деко "швом" вниз і злегка притискаємо. Залишаємо на 20-30 хвилин, щоб вони підросли.
- Тістечка змащуємо збитим яйцем і відправляємо в розігріту до 220 градусів духовку на 15-20 хвилин.
А щоб пиріжки не черствіли, додайте в тісто один інгредієнт. Так вони будуть свіжими довгий час.