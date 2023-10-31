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Просто змішайте крабові палички та сир: ця закуска буде доречна завжди

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Таку закуску ви приготуєте дуже швидко
Таку закуску ви приготуєте дуже швидко. Фото kristinazizian

Готується просто, виходить смачно

Сімейні обіди чи святкові столи, зустрічі з друзями чи перегляд фільму – найрізноманітніші закуски доречні завжди й у будь-якій ситуації. Холодні чи гарячі, овочеві чи м’ясні – рецептів їх мабуть-невидимо.

Kristinazizian пропонує рецепт смачної та швидкої закуски. Готується вона легко і просто, а виходить неймовірно смачною та красивою – вона буде доречною і до святкового столу, і до сімейного обіду. Спробуємо?

Як приготувати закуску з крабових паличок

Інгредієнти:

  • крабові палички – 200-250 г;
  • сир твердий – 150 г;
  • кріп;
  • часник – 1-2 зубчики;
  • майонез – 1-2 ст. л;
  • яйця – 4 шт.

Спосіб приготування:

  1. Для приготування тонких яєчних млинців кожне яйце збийте з щіпкою солі. Отриману масу рівномірно розлийте на розігрітій сковороді та обсмажте на середньому вогні з двох сторін.
  2. Крабові палички звільніть від плівки, натріть на тертці. Сир також натріть, а часник пропустіть через прес.
  3. Змішайте всі інгредієнти, посоліть на смак і тонким шаром намажте кожен млинець. Згорніть його в рулет і наріжте на маленькі рулетики.
  4. Подавайте рулети на стіл, проткнувши посередині шпажками або зубочистками, щоб вони не розверталися.

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#Рецепт #Закуска #Готуємо вдома