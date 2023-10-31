Просто змішайте крабові палички та сир: ця закуска буде доречна завжди

Готується просто, виходить смачно

Сімейні обіди чи святкові столи, зустрічі з друзями чи перегляд фільму – найрізноманітніші закуски доречні завжди й у будь-якій ситуації. Холодні чи гарячі, овочеві чи м’ясні – рецептів їх мабуть-невидимо.

Kristinazizian пропонує рецепт смачної та швидкої закуски. Готується вона легко і просто, а виходить неймовірно смачною та красивою – вона буде доречною і до святкового столу, і до сімейного обіду. Спробуємо?

Як приготувати закуску з крабових паличок

Інгредієнти:

крабові палички – 200-250 г;

сир твердий – 150 г;

кріп;

часник – 1-2 зубчики;

майонез – 1-2 ст. л;

яйця – 4 шт.

Спосіб приготування:

Для приготування тонких яєчних млинців кожне яйце збийте з щіпкою солі. Отриману масу рівномірно розлийте на розігрітій сковороді та обсмажте на середньому вогні з двох сторін. Крабові палички звільніть від плівки, натріть на тертці. Сир також натріть, а часник пропустіть через прес. Змішайте всі інгредієнти, посоліть на смак і тонким шаром намажте кожен млинець. Згорніть його в рулет і наріжте на маленькі рулетики. Подавайте рулети на стіл, проткнувши посередині шпажками або зубочистками, щоб вони не розверталися.

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