Просто змішайте крабові палички та сир: ця закуска буде доречна завжди
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Готується просто, виходить смачно
Сімейні обіди чи святкові столи, зустрічі з друзями чи перегляд фільму – найрізноманітніші закуски доречні завжди й у будь-якій ситуації. Холодні чи гарячі, овочеві чи м’ясні – рецептів їх мабуть-невидимо.
Kristinazizian пропонує рецепт смачної та швидкої закуски. Готується вона легко і просто, а виходить неймовірно смачною та красивою – вона буде доречною і до святкового столу, і до сімейного обіду. Спробуємо?
Як приготувати закуску з крабових паличок
Інгредієнти:
- крабові палички – 200-250 г;
- сир твердий – 150 г;
- кріп;
- часник – 1-2 зубчики;
- майонез – 1-2 ст. л;
- яйця – 4 шт.
Спосіб приготування:
- Для приготування тонких яєчних млинців кожне яйце збийте з щіпкою солі. Отриману масу рівномірно розлийте на розігрітій сковороді та обсмажте на середньому вогні з двох сторін.
- Крабові палички звільніть від плівки, натріть на тертці. Сир також натріть, а часник пропустіть через прес.
- Змішайте всі інгредієнти, посоліть на смак і тонким шаром намажте кожен млинець. Згорніть його в рулет і наріжте на маленькі рулетики.
- Подавайте рулети на стіл, проткнувши посередині шпажками або зубочистками, щоб вони не розверталися.
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