Ситна страва зі звичайної курочки: такі кишеньки з’їдять за хвилину та тарілки оближуть
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Їм наїсть вся родина
Куряче філе вважається універсальним дієтичним продуктом із масою переваг. Та й приготувати з такого м’яса можна неймовірну кількість різноманітних страв.
Сьогодні разом із "ТСН" приготуємо смачну та незвичайну страву — запечені курячі кишеньки з начинкою з томатів та сиру. У гарячому вигляді це чудова м’ясна страва, а якщо охолодити та тонко нарізати — вийде чудова закуска.
Як приготувати курячі кишеньки з томатами та сиром
Інгредієнти:
- курячі грудки — 1 кг;
- помідор — 2 шт.;
- сир твердий — 150 г;
- часник — 3 зубчики;
- соєвий соус — 7 ст. л.;
- мед — 1, 5 ч. л.;
- рослинна олія — 2 ст. л.;
- перець чорний мелений, сіль до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Куряче філе вимийте та обсушіть паперовим рушником.
- Для того, щоб зробити кишеньку, покладіть філе на поверхню столу, притисніть долонею м’ясо і гострим ножем обережно зробіть проріз збоку.
- Для приготування маринаду змішайте пропущений через прес часник, соєвий соус, мед, перець, трохи солі та олію. Все ретельно перемішайте і обмажте грудки так, щоб маринад потрапив у кишеньки. Залишіть маринуватися за кімнатної температури від 30 хвилин до двох годин.
- Твердий сир та помідори наріжте тонкими пластинками, вставте їх у надрізи філе.
- М’ясо помістіть у форму для запікання і змастіть маринадом з усіх боків.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 30-35 хвилин, час від часу поливаючи соком, що виділився.
Раніше "Телеграф" розповідав, як зварити соковите куряче філе. Спробуйте – вийде дуже смачно.