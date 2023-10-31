Ситна страва зі звичайної курочки: такі кишеньки з’їдять за хвилину та тарілки оближуть

Їм наїсть вся родина

Куряче філе вважається універсальним дієтичним продуктом із масою переваг. Та й приготувати з такого м’яса можна неймовірну кількість різноманітних страв.

Сьогодні разом із "ТСН" приготуємо смачну та незвичайну страву — запечені курячі кишеньки з начинкою з томатів та сиру. У гарячому вигляді це чудова м’ясна страва, а якщо охолодити та тонко нарізати — вийде чудова закуска.

Як приготувати курячі кишеньки з томатами та сиром

Інгредієнти:

курячі грудки — 1 кг;

помідор — 2 шт.;

сир твердий — 150 г;

часник — 3 зубчики;

соєвий соус — 7 ст. л.;

мед — 1, 5 ч. л.;

рослинна олія — 2 ст. л.;

перець чорний мелений, сіль до свого смаку.

Спосіб приготування:

Куряче філе вимийте та обсушіть паперовим рушником. Для того, щоб зробити кишеньку, покладіть філе на поверхню столу, притисніть долонею м’ясо і гострим ножем обережно зробіть проріз збоку. Для приготування маринаду змішайте пропущений через прес часник, соєвий соус, мед, перець, трохи солі та олію. Все ретельно перемішайте і обмажте грудки так, щоб маринад потрапив у кишеньки. Залишіть маринуватися за кімнатної температури від 30 хвилин до двох годин. Твердий сир та помідори наріжте тонкими пластинками, вставте їх у надрізи філе. М’ясо помістіть у форму для запікання і змастіть маринадом з усіх боків. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 30-35 хвилин, час від часу поливаючи соком, що виділився.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зварити соковите куряче філе. Спробуйте – вийде дуже смачно.