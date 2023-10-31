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Ситна страва зі звичайної курочки: такі кишеньки з’їдять за хвилину та тарілки оближуть

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Страва виручить, якщо набридло звичайне куряче філе
Страва виручить, якщо набридло звичайне куряче філе. Фото tsn.ua

Їм наїсть вся родина

Куряче філе вважається універсальним дієтичним продуктом із масою переваг. Та й приготувати з такого м’яса можна неймовірну кількість різноманітних страв.

Сьогодні разом із "ТСН" приготуємо смачну та незвичайну страву — запечені курячі кишеньки з начинкою з томатів та сиру. У гарячому вигляді це чудова м’ясна страва, а якщо охолодити та тонко нарізати — вийде чудова закуска.

Як приготувати курячі кишеньки з томатами та сиром

Інгредієнти:

  • курячі грудки — 1 кг;
  • помідор — 2 шт.;
  • сир твердий — 150 г;
  • часник — 3 зубчики;
  • соєвий соус — 7 ст. л.;
  • мед — 1, 5 ч. л.;
  • рослинна олія — 2 ст. л.;
  • перець чорний мелений, сіль до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе вимийте та обсушіть паперовим рушником.
  2. Для того, щоб зробити кишеньку, покладіть філе на поверхню столу, притисніть долонею м’ясо і гострим ножем обережно зробіть проріз збоку.
  3. Для приготування маринаду змішайте пропущений через прес часник, соєвий соус, мед, перець, трохи солі та олію. Все ретельно перемішайте і обмажте грудки так, щоб маринад потрапив у кишеньки. Залишіть маринуватися за кімнатної температури від 30 хвилин до двох годин.
  4. Твердий сир та помідори наріжте тонкими пластинками, вставте їх у надрізи філе.
  5. М’ясо помістіть у форму для запікання і змастіть маринадом з усіх боків.
  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 30-35 хвилин, час від часу поливаючи соком, що виділився.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зварити соковите куряче філе. Спробуйте – вийде дуже смачно.

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#Рецепт #Філе #Готуємо вдома