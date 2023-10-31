Ви його точно приготуєте і з'їсте за вечір: мега-шоколадний торт із простих продуктів

Вдалий рецепт супервологого шоколадного торта з того, що завжди є в холодильнику

Готувати складні торти не завжди є змога та бажання. Але деякі з них готуються швидко та просто з продуктів, що зазвичай є у кожного.

Якщо ви хочете здивувати близьких та не проводити весь день біля плити, рекомендуємо приготувати торт за цим рецептом. А поділилися ним на порталі "Смачні рецепти".

Як приготувати торт шоколадна казка

Інгредієнти:

борошно — 350 г;

цукор — 200 г;

какао-порошок — 60 г (5 ст. л.);

розпушувач тіста – 1 ч. л.

сода – 0,5 ч. л.

яблучний оцет – 1 ч. л.

яйця – 2 шт.

молоко – 1 склянка

окріп – 1 склянка

олія – пів склянки

дрібка солі;

ванілін за смаком.

Крем

згущене молоко – 230 мл

вершкове масло – 150 г

Глазур

шоколад – 100 г

вершки – 4 ст. л.

Спосіб приготування

Змішати сухі інгредієнти для тіста. В окремій мисці збити міксером яйця, соняшникову олію і молоко, а коли суміш стане однорідною, додати туди окріп і розмішати вже вручну. Яєчну суміш влити до сухих інгредієнтів, додати соду погашену оцтом, перемішати. Форму для випічки застелити пергаментом, вилити туди половину тіста. Запікати близько 20 хвилин при температурі 180 градусів. Корж витягнути, повторити попередній крок із тістом, що залишилося. Для крему збити вершкове масло протягом 2 хвилин. Додати згущене молоко, збити до однорідності. Коржі обрізати так, щоб поверхня стала гладкою, промазати кремом один корж. Накрити іншим коржем, ще раз змастити верхівку та боки кремом. Присипати крихтою, отриманою від обрізків коржів. Зробити глазур, розтопивши шоколад на водяній бані та додавши до нього вершки. Глазур'ю полити торт зверху та залишити у холодильнику на годину або на ніч.

А якщо ви любите шоколадні торти, рекомендуємо приготувати шоколадний торт без випічки. Усі необхідні інгредієнти для цього десерту можна легко купити у найближчому магазині, а сам процес приготування дуже простий.