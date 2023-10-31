Ви його точно приготуєте і з'їсте за вечір: мега-шоколадний торт із простих продуктів
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Вдалий рецепт супервологого шоколадного торта з того, що завжди є в холодильнику
Готувати складні торти не завжди є змога та бажання. Але деякі з них готуються швидко та просто з продуктів, що зазвичай є у кожного.
Якщо ви хочете здивувати близьких та не проводити весь день біля плити, рекомендуємо приготувати торт за цим рецептом. А поділилися ним на порталі "Смачні рецепти".
Як приготувати торт шоколадна казка
Інгредієнти:
- борошно — 350 г;
- цукор — 200 г;
- какао-порошок — 60 г (5 ст. л.);
- розпушувач тіста – 1 ч. л.
- сода – 0,5 ч. л.
- яблучний оцет – 1 ч. л.
- яйця – 2 шт.
- молоко – 1 склянка
- окріп – 1 склянка
- олія – пів склянки
- дрібка солі;
- ванілін за смаком.
Крем
- згущене молоко – 230 мл
- вершкове масло – 150 г
Глазур
- шоколад – 100 г
- вершки – 4 ст. л.
Спосіб приготування
- Змішати сухі інгредієнти для тіста.
- В окремій мисці збити міксером яйця, соняшникову олію і молоко, а коли суміш стане однорідною, додати туди окріп і розмішати вже вручну.
- Яєчну суміш влити до сухих інгредієнтів, додати соду погашену оцтом, перемішати.
- Форму для випічки застелити пергаментом, вилити туди половину тіста. Запікати близько 20 хвилин при температурі 180 градусів.
- Корж витягнути, повторити попередній крок із тістом, що залишилося.
- Для крему збити вершкове масло протягом 2 хвилин.
- Додати згущене молоко, збити до однорідності.
- Коржі обрізати так, щоб поверхня стала гладкою, промазати кремом один корж. Накрити іншим коржем, ще раз змастити верхівку та боки кремом. Присипати крихтою, отриманою від обрізків коржів.
- Зробити глазур, розтопивши шоколад на водяній бані та додавши до нього вершки.
- Глазур'ю полити торт зверху та залишити у холодильнику на годину або на ніч.
А якщо ви любите шоколадні торти, рекомендуємо приготувати шоколадний торт без випічки. Усі необхідні інгредієнти для цього десерту можна легко купити у найближчому магазині, а сам процес приготування дуже простий.