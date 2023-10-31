Таких ви ще не куштували: незвичайні сирники з секретом
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Всього кілька інгредієнтів та трохи часу – і на вашому столі смачний та ситний сніданок
Сирники – традиційна страва української кухні із кисломолочного сиру. Зазвичай їх готують, обсмажуючи на сковороді та додаючи цукор.
Пропонуємо приготувати незвичайні сирники без цукру, але з додаванням солі та свіжої зелені. А рецептом з нами поділилися на порталі "Пляшка".
Як приготувати солоні сирники
Інгредієнти:
- сир – 400 г;
- яйце – 1 шт.;
- сіль, перець, сушений часник – за смаком;
- манка – 2 ст. л;
- кріп
- борошно для панірування
- олія для смаження;
Спосіб приготування:
- Сир розтерти з яйцем.
- Посолити, поперчити, додати сушеного часнику, перемішати.
- Додати манку, перемішати.
- Кріп дрібно нарізати, додати до сиру, перемішати. Залишити суміш на 20 хвилин.
- Сформувати сирники, обваляти у борошні з обох сторін, обсмажити на сковороді до золотистої скоринки. Подавати зі сметаною.
А якщо ви любите страви із сиру, рекомендуємо також приготувати запіканку за перевіреним рецептом із бабусиного записника. Така домашня випічка може стати солодким сніданком чи перекусом, або й просто доповненням до кави чи чаю.