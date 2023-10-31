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Таких ви ще не куштували: незвичайні сирники з секретом

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Чудово закуска, ситний сніданок або просто смачний перекус
Чудово закуска, ситний сніданок або просто смачний перекус. Фото vikna.tv

Всього кілька інгредієнтів та трохи часу – і на вашому столі смачний та ситний сніданок

Сирники – традиційна страва української кухні із кисломолочного сиру. Зазвичай їх готують, обсмажуючи на сковороді та додаючи цукор.

Пропонуємо приготувати незвичайні сирники без цукру, але з додаванням солі та свіжої зелені. А рецептом з нами поділилися на порталі "Пляшка".

Як приготувати солоні сирники

Інгредієнти:

  • сир – 400 г;
  • яйце – 1 шт.;
  • сіль, перець, сушений часник – за смаком;
  • манка – 2 ст. л;
  • кріп
  • борошно для панірування
  • олія для смаження;

Спосіб приготування:

  1. Сир розтерти з яйцем.
  2. Посолити, поперчити, додати сушеного часнику, перемішати.
  3. Додати манку, перемішати.
  4. Кріп дрібно нарізати, додати до сиру, перемішати. Залишити суміш на 20 хвилин.
  5. Сформувати сирники, обваляти у борошні з обох сторін, обсмажити на сковороді до золотистої скоринки. Подавати зі сметаною.

А якщо ви любите страви із сиру, рекомендуємо також приготувати запіканку за перевіреним рецептом із бабусиного записника. Така домашня випічка може стати солодким сніданком чи перекусом, або й просто доповненням до кави чи чаю.

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#Рецепт #Сирники #Готуємо вдома