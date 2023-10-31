Безпрограшний варіант для сніданку чи вечері: соковиті млинці з м'ясом

Неймовірно смачна страва, яка легко готується

Млинці з м'ясом — це апетитна та ситна страва, яку можна подавати на свята або як повноцінний прийом їжі. Також їх можна заморозити та швидко зробити сніданок, коли готувати не хочеться.

Для начинки можна використовувати улюблені види м'яса й різноманітні спеції. А рецептом неймовірно смачних млинців із нами поділилися на порталі "Тлусті рецепти".

Як приготувати млинці з м'ясом

Інгредієнти:

Тісто

4 яйця;

2 склянки борошна;

4-5 ст. ложок соняшникової олії;

1,5 склянки молока;

1 склянка води;

1 ч. ложка солі (без гірки);

2 ст. ложки цукру

Начинка

1 кг курячого філе;

2 великі цибулини;

сіль та чорний мелений перець – за смаком;

олія (для смаження).

Спосіб приготування:

Для начинки відварити м'ясо до готовності у киплячій підсоленій воді із додаванням цибулини, лаврового листка та горошин перцю. М'ясо вийняти, залишити охолонути та подрібнити м'ясорубкою. Цибулю нарізати кубиками та обсмажити на сковороді до рум'яного кольору. До цибулі додати фарш, обсмажувати близько п'яти хвилин. Суміш перекласти у миску, посолити, поперчити, додати кілька ложок бульйону з м'яса, щоб начинку можна було намазувати на млинці. Для тіста необхідно просіяти борошно, додати сіль, цукор, яйце та перемішати. Влити молоко, збити вінчиком до однорідної маси. Порціями додати воду, розмішуючи до консистенції рідкої сметани. Влити олію, перемішати. Залишити на 30 хвилин. Посмажити млинці. Після цього всередину кожного викласти начинку близько 1 столової ложки та згорнути в рулетики. Додатково їх можна ще обсмажити на сковороді або їсти одразу.

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