Солодкі гарбузики: неймовірно смачні цукерки, з якими впорається навіть дитина (відео)
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Виходить нереально смачно
Ми розповідали, як приготувати "смачні пальчики" на Геловін. Тепер ділимось рецептом простих і дуже смачних гарбузових цукерочок.
Від таких ласощів будуть у захваті і дорослі, і діти. Рецептом поділилась у своєму інстаграмі українська блогерка під ніком yummy.lera.
Інгредієнти:
- 100 г гарбузового пюре
- 150 г крем-сиру
- 150 г згущеного молока
- 50 г білого шоколаду
- 15 г вершкового масла
- кориця
- імбир
- мускатний горіх
- гвоздика
- дрібка солі
- помаранчевий барвник — за бажанням
- 200 г печива
- цукор та шоколад — для подачі
Спосіб приготування:
- Гарбуз чистимо, нарізаємо на шматочки. Духовку розігріваємо до 180 градусів.
- На деко, застелене пергаментом для випікання, викладаємо шматочки очищеного гарбуза та запікаємо до готовності.
- Коли гарбуз запечеться до мякості, перебиваємо його блендером в пюре. До готового пюре додаємо шоколад, згущене молоко. Також кладемо крем-сир, масло, сіль та прянощі.
- Розтоплюємо все в однорідну масу. Додаємо барвник, розмішуємо. Тоді всипаємо печиво, перебите на крихту. Перемішуємо.
- Готову масу для цукерок "в контакт" накриваємо харчовою плівкою та ставимо у холодильник. За 30 хвилин дістаємо, руками формуємо кульки. За допомогою кулінарної нитки робимо "прожилки" гарбуза.
Цукерочки виходять дуже смачні, ароматні та з насиченим смаком. Також ми ділились рецептом сирної солоної закуски до Геловіну.