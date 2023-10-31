Солодкі гарбузики: неймовірно смачні цукерки, з якими впорається навіть дитина (відео)

Виходить нереально смачно

Ми розповідали, як приготувати "смачні пальчики" на Геловін. Тепер ділимось рецептом простих і дуже смачних гарбузових цукерочок.

Від таких ласощів будуть у захваті і дорослі, і діти. Рецептом поділилась у своєму інстаграмі українська блогерка під ніком yummy.lera.

Інгредієнти:

100 г гарбузового пюре

150 г крем-сиру

150 г згущеного молока

50 г білого шоколаду

15 г вершкового масла

кориця

імбир

мускатний горіх

гвоздика

дрібка солі

помаранчевий барвник — за бажанням

200 г печива

цукор та шоколад — для подачі

Спосіб приготування:

Гарбуз чистимо, нарізаємо на шматочки. Духовку розігріваємо до 180 градусів. На деко, застелене пергаментом для випікання, викладаємо шматочки очищеного гарбуза та запікаємо до готовності. Коли гарбуз запечеться до мякості, перебиваємо його блендером в пюре. До готового пюре додаємо шоколад, згущене молоко. Також кладемо крем-сир, масло, сіль та прянощі. Розтоплюємо все в однорідну масу. Додаємо барвник, розмішуємо. Тоді всипаємо печиво, перебите на крихту. Перемішуємо. Готову масу для цукерок "в контакт" накриваємо харчовою плівкою та ставимо у холодильник. За 30 хвилин дістаємо, руками формуємо кульки. За допомогою кулінарної нитки робимо "прожилки" гарбуза.

Цукерочки виходять дуже смачні, ароматні та з насиченим смаком. Також ми ділились рецептом сирної солоної закуски до Геловіну.