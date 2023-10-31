"Бутерброд-мумія" за п’ять хвилин: потіште малечу містичною закускою на Геловін
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Як швидко приготувати моторошну закуску
Ми розповідали, як до Геловіну приготувати хлібні палички у формі "відьминих пальців". Тепер ділимось рецептом ще простішої закуски.
Такі бутерброди-мумії зробити дуже легко. Вони сподобаються як дітям, так і дорослим. Приготуйте їх на перекус або зробіть частиною стола із закусками для вечірки.
Інгредієнти:
- скибочки тостового хліба
- томатний соус, який вам подобається
- твердий сир
- оливки
Спосіб приготування:
- Розігріваємо суху сковороду. Обсмажуємо на ній скибочки хліба з обох сторін. Він повинен підсохнути і покритись хрусткою скоринкою.
- Сир нарізаємо тоненькими смужечками. Це будуть "бинти" мумії. Зверху кожен шматочок хліба змащуємо томатним соусом (при бажанні можна взяти навіть кетчуп — аби він подобався вам на смак.
- Розкладаємо смужки сиру так, щоб вони виглядали як бинти. Для цього залишаємо відстань між смужками та чергуємо напрямки.
- Оливки нарізаємо кружечками. Викладаємо по дві на тост — це будуть "очі" наших мумій.
Виходить смачно і дуже ефектно. Найкраще робити їх безпосередньо перед подачею, тоді хліб точно не встигне розмокнути, а сир — завітритись. Також ми ділились рецептом дуже смачних картопляних млинців.