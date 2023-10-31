"Бутерброд-мумія" за п’ять хвилин: потіште малечу містичною закускою на Геловін

Як швидко приготувати моторошну закуску

Ми розповідали, як до Геловіну приготувати хлібні палички у формі "відьминих пальців". Тепер ділимось рецептом ще простішої закуски.

Такі бутерброди-мумії зробити дуже легко. Вони сподобаються як дітям, так і дорослим. Приготуйте їх на перекус або зробіть частиною стола із закусками для вечірки.

Інгредієнти:

скибочки тостового хліба

томатний соус, який вам подобається

твердий сир

оливки

Спосіб приготування:

Розігріваємо суху сковороду. Обсмажуємо на ній скибочки хліба з обох сторін. Він повинен підсохнути і покритись хрусткою скоринкою. Сир нарізаємо тоненькими смужечками. Це будуть "бинти" мумії. Зверху кожен шматочок хліба змащуємо томатним соусом (при бажанні можна взяти навіть кетчуп — аби він подобався вам на смак. Розкладаємо смужки сиру так, щоб вони виглядали як бинти. Для цього залишаємо відстань між смужками та чергуємо напрямки. Оливки нарізаємо кружечками. Викладаємо по дві на тост — це будуть "очі" наших мумій.

Виходить смачно і дуже ефектно. Найкраще робити їх безпосередньо перед подачею, тоді хліб точно не встигне розмокнути, а сир — завітритись. Також ми ділились рецептом дуже смачних картопляних млинців.