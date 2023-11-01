Як смачно приготувати омлет: один інгредієнт – і сніданок не впізнати

Страва забезпечить заряд бадьорості та вітамінів

На сніданок у нас багато вимог. Хочеться, щоб він був ситним, смачним, корисним та швидким у приготуванні. Безумовно, однією з найпопулярніших страв до сніданку вважається пишний омлет.

Сьогодні ми разом із "Мета" приготуємо фантастичний омлет на сніданок — омлет із грибами. Таку страву можна подавати на ранковий стіл хоч щодня — вона забезпечує заряд бадьорості та вітамінів. Смак грибів змінить омлет на краще і ви захочете готувати його щоранку.

Як приготувати омлет з грибами

Інгредієнти:

оливкова олія — 1 ст. л;

цибуля-шалот — 1 шт.;

гриби — 100 г;

часник — 2 зубчики;

мелена петрушка — 2 ч. л;

яйце — 4 шт.;

подрібнений часник — 1 ст. л;

молоко — 2 ч. л;

тертий сир — 3 ст. л;

сіль, перець — на свій смак.

Спосіб приготування:

Гриби помийте, наріжте товстими скибочками. На середньому вогні нагрійте сковороду з оливковою олією, викладіть цибулю-шалот і готуйте 3 хвилини, помішуючи. Коли він стане м’яким, додайте гриби та смажте до виділення рідини. Омлет посоліть, додайте часник і готуйте ще 5 хвилин, доки гриби не стануть повністю м’якими. Додайте петрушку, приправте перцем та зніміть з вогню.

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