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Як смачно приготувати омлет: один інгредієнт – і сніданок не впізнати

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Простіше рецепту ви не придумаєте
Простіше рецепту ви не придумаєте. Фото Meta.ua

Страва забезпечить заряд бадьорості та вітамінів

На сніданок у нас багато вимог. Хочеться, щоб він був ситним, смачним, корисним та швидким у приготуванні. Безумовно, однією з найпопулярніших страв до сніданку вважається пишний омлет.

Сьогодні ми разом із "Мета" приготуємо фантастичний омлет на сніданок — омлет із грибами. Таку страву можна подавати на ранковий стіл хоч щодня — вона забезпечує заряд бадьорості та вітамінів. Смак грибів змінить омлет на краще і ви захочете готувати його щоранку.

Як приготувати омлет з грибами

Інгредієнти:

  • оливкова олія — 1 ст. л;
  • цибуля-шалот — 1 шт.;
  • гриби — 100 г;
  • часник — 2 зубчики;
  • мелена петрушка — 2 ч. л;
  • яйце — 4 шт.;
  • подрібнений часник — 1 ст. л;
  • молоко — 2 ч. л;
  • тертий сир — 3 ст. л;
  • сіль, перець — на свій смак.

Спосіб приготування:

  1. Гриби помийте, наріжте товстими скибочками.
  2. На середньому вогні нагрійте сковороду з оливковою олією, викладіть цибулю-шалот і готуйте 3 хвилини, помішуючи. Коли він стане м’яким, додайте гриби та смажте до виділення рідини.
  3. Омлет посоліть, додайте часник і готуйте ще 5 хвилин, доки гриби не стануть повністю м’якими. Додайте петрушку, приправте перцем та зніміть з вогню.

Рекомендуємо також приготувати на сніданок омлет у чашці за рецептом "Телеграфа". Така проста страва підкорить ваше серце.

Теги:
#Рецепт #Гриби #Сніданок #Омлет #Готуємо вдома