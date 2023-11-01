Як смачно приготувати омлет: один інгредієнт – і сніданок не впізнати
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Страва забезпечить заряд бадьорості та вітамінів
На сніданок у нас багато вимог. Хочеться, щоб він був ситним, смачним, корисним та швидким у приготуванні. Безумовно, однією з найпопулярніших страв до сніданку вважається пишний омлет.
Сьогодні ми разом із "Мета" приготуємо фантастичний омлет на сніданок — омлет із грибами. Таку страву можна подавати на ранковий стіл хоч щодня — вона забезпечує заряд бадьорості та вітамінів. Смак грибів змінить омлет на краще і ви захочете готувати його щоранку.
Як приготувати омлет з грибами
Інгредієнти:
- оливкова олія — 1 ст. л;
- цибуля-шалот — 1 шт.;
- гриби — 100 г;
- часник — 2 зубчики;
- мелена петрушка — 2 ч. л;
- яйце — 4 шт.;
- подрібнений часник — 1 ст. л;
- молоко — 2 ч. л;
- тертий сир — 3 ст. л;
- сіль, перець — на свій смак.
Спосіб приготування:
- Гриби помийте, наріжте товстими скибочками.
- На середньому вогні нагрійте сковороду з оливковою олією, викладіть цибулю-шалот і готуйте 3 хвилини, помішуючи. Коли він стане м’яким, додайте гриби та смажте до виділення рідини.
- Омлет посоліть, додайте часник і готуйте ще 5 хвилин, доки гриби не стануть повністю м’якими. Додайте петрушку, приправте перцем та зніміть з вогню.
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