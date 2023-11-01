Так гарбуз ви ще не готували: рецепт незвичайного напою для бадьорого ранку

Найкраще для поціновувачів гарбуза

Гарбуз можна назвати царицею осені. Із цього корисного та смачного продукту можна приготувати неймовірну кількість страв: від незвичайного супу до фантастичної випічки.

Разом із "ТСН" приготуємо один із найпопулярніших напоїв у багатьох кафе в осінній сезон — гарбузовий лате. Але в його приготуванні немає нічого складного, але незвичайний напій підбадьорить і зніме стрес. Спробуємо?

Як приготувати гарбузовий лате

Інгредієнти:

2 ст. л. меленої кориці;

2 ч. л. меленого імбиру;

1 ч. л. меленої гвоздики;

1 ч. л. меленого мускатного горіха;

кава;

гарбуз;

молоко;

2 ст. л. кленового сиропу за бажанням;

½ ч. л. ванільного екстракту чи ванільного цукру.

Спосіб приготування:

Для приготування гарбузового пюре гарбуз наріжте невеликими кубиками й приготуйте в духовці, або мультиварці, або відваріть в каструлі. Готовий гарбуз збийте у блендері у пюре. В окремій мисці змішайте корицю, імбир, гвоздику та мускатний горіх. Приготуйте еспресо і налийте чашку. Додайте до нього 2,5 столові ложки гарбузового пюре в еспресо та перемішайте. До отриманого напою додайте кленовий сироп, 1 ч. л. змішаних спецій, ванільний екстракт. Все ретельно перемішайте. В напій налийте тепле молоко, прикрасьте збитими вершками та посипте змішаними спеціями.

Подавайте лате з сирною запіканкою з гарбузом за рецептом "Телеграфа". Смачного!