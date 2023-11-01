Так гарбуз ви ще не готували: рецепт незвичайного напою для бадьорого ранку
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Найкраще для поціновувачів гарбуза
Гарбуз можна назвати царицею осені. Із цього корисного та смачного продукту можна приготувати неймовірну кількість страв: від незвичайного супу до фантастичної випічки.
Разом із "ТСН" приготуємо один із найпопулярніших напоїв у багатьох кафе в осінній сезон — гарбузовий лате. Але в його приготуванні немає нічого складного, але незвичайний напій підбадьорить і зніме стрес. Спробуємо?
Як приготувати гарбузовий лате
Інгредієнти:
- 2 ст. л. меленої кориці;
- 2 ч. л. меленого імбиру;
- 1 ч. л. меленої гвоздики;
- 1 ч. л. меленого мускатного горіха;
- кава;
- гарбуз;
- молоко;
- 2 ст. л. кленового сиропу за бажанням;
- ½ ч. л. ванільного екстракту чи ванільного цукру.
Спосіб приготування:
- Для приготування гарбузового пюре гарбуз наріжте невеликими кубиками й приготуйте в духовці, або мультиварці, або відваріть в каструлі. Готовий гарбуз збийте у блендері у пюре.
- В окремій мисці змішайте корицю, імбир, гвоздику та мускатний горіх.
- Приготуйте еспресо і налийте чашку. Додайте до нього 2,5 столові ложки гарбузового пюре в еспресо та перемішайте.
- До отриманого напою додайте кленовий сироп, 1 ч. л. змішаних спецій, ванільний екстракт. Все ретельно перемішайте.
- В напій налийте тепле молоко, прикрасьте збитими вершками та посипте змішаними спеціями.
Подавайте лате з сирною запіканкою з гарбузом за рецептом "Телеграфа". Смачного!