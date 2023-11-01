Рус

Так гарбуз ви ще не готували: рецепт незвичайного напою для бадьорого ранку

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Незвичайний рецепт ароматної кави
Незвичайний рецепт ароматної кави. Фото shuba.life

Найкраще для поціновувачів гарбуза

Гарбуз можна назвати царицею осені. Із цього корисного та смачного продукту можна приготувати неймовірну кількість страв: від незвичайного супу до фантастичної випічки.

Разом із "ТСН" приготуємо один із найпопулярніших напоїв у багатьох кафе в осінній сезон — гарбузовий лате. Але в його приготуванні немає нічого складного, але незвичайний напій підбадьорить і зніме стрес. Спробуємо?

Як приготувати гарбузовий лате

Інгредієнти:

  • 2 ст. л. меленої кориці;
  • 2 ч. л. меленого імбиру;
  • 1 ч. л. меленої гвоздики;
  • 1 ч. л. меленого мускатного горіха;
  • кава;
  • гарбуз;
  • молоко;
  • 2 ст. л. кленового сиропу за бажанням;
  • ½ ч. л. ванільного екстракту чи ванільного цукру.

Спосіб приготування:

  1. Для приготування гарбузового пюре гарбуз наріжте невеликими кубиками й приготуйте в духовці, або мультиварці, або відваріть в каструлі. Готовий гарбуз збийте у блендері у пюре.
  2. В окремій мисці змішайте корицю, імбир, гвоздику та мускатний горіх.
  3. Приготуйте еспресо і налийте чашку. Додайте до нього 2,5 столові ложки гарбузового пюре в еспресо та перемішайте.
  4. До отриманого напою додайте кленовий сироп, 1 ч. л. змішаних спецій, ванільний екстракт. Все ретельно перемішайте.
  5. В напій налийте тепле молоко, прикрасьте збитими вершками та посипте змішаними спеціями.

Подавайте лате з сирною запіканкою з гарбузом за рецептом "Телеграфа". Смачного!

Теги:
#Рецепт #Латте #Гарбуз #Готуємо вдома