Просто змішайте картоплю, сир та мед: від такого хлібця ніхто не відмовиться
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Раз-два — і страва на столі
Якщо ви любите домашній хліб, знаєте неймовірно багато способів його приготування. І якщо ви готували навіть пишні погачі на кефірі, цей рецепт для вас.
Сьогодні разом із Shuba ми приготуємо сирно-картопляний хліб на сковороді. М’яка та ароматна страва послужить гарним і ситним сніданком або зручним перекусом у дорозі. У його складі лише кілька інгредієнтів: борошно, молоко, вершкове масло, картопля, майонез та сир. Декілька простих рухів — і ви отримаєте смачний і пишний хлібець. Однак не перестарайтеся з картоплею — вона може "вбити" сирний смак. А ось сиру можна додати більше. Смаку також можуть надати часник, зелень, сіль, перець та кілька пластівців чилі.
Як приготувати хліб на сковороді
Інгредієнти на 4 порції:
- борошно — 90 г;
- молоко — 55 мл;
- масло вершкове несолоне — 30 г;
- сіль — 2 г;
- картопля середнього розміру — 1 шт.;
- майонез 67% — 2 ст. л.;
- сир моцарела — 200 г;
- мед — 50 г.
Спосіб приготування:
- Борошно просійте в миску, додайте молоко і сіль, 10 г розтопленого масла і замішуйте тісто протягом 5 хвилин. Сформуйте з нього грудку, накрийте її харчовою плівкою та покладіть у холодильник на 30 хвилин.
- Картоплю очистьте, помийте, відваріть до готовності, пюруйте, додайте майонез і перемішайте.
- Сир натріть на велику тертку.
- Через вказаний час дістаньте тісто, розкотіть у тонке коло діаметром 22 см. Розкладіть на нього половину моцарели, зверху — картопля і накрийте рештою моцарелою.
- Зберіть тісто зверху посередині, защипніть, акуратно розкотіть у коржик. Відправте на розігріту сковороду з олією та посмажте з двох боків до золотистої скоринки.
- Готовий хліб перекладіть на пергамент, наріжте порційно та подавайте з медом.
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