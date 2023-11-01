Просто змішайте картоплю, сир та мед: від такого хлібця ніхто не відмовиться

Раз-два — і страва на столі

Якщо ви любите домашній хліб, знаєте неймовірно багато способів його приготування. І якщо ви готували навіть пишні погачі на кефірі, цей рецепт для вас.

Сьогодні разом із Shuba ми приготуємо сирно-картопляний хліб на сковороді. М’яка та ароматна страва послужить гарним і ситним сніданком або зручним перекусом у дорозі. У його складі лише кілька інгредієнтів: борошно, молоко, вершкове масло, картопля, майонез та сир. Декілька простих рухів — і ви отримаєте смачний і пишний хлібець. Однак не перестарайтеся з картоплею — вона може "вбити" сирний смак. А ось сиру можна додати більше. Смаку також можуть надати часник, зелень, сіль, перець та кілька пластівців чилі.

Як приготувати хліб на сковороді

Інгредієнти на 4 порції:

борошно — 90 г;

молоко — 55 мл;

масло вершкове несолоне — 30 г;

сіль — 2 г;

картопля середнього розміру — 1 шт.;

майонез 67% — 2 ст. л.;

сир моцарела — 200 г;

мед — 50 г.

Спосіб приготування:

Борошно просійте в миску, додайте молоко і сіль, 10 г розтопленого масла і замішуйте тісто протягом 5 хвилин. Сформуйте з нього грудку, накрийте її харчовою плівкою та покладіть у холодильник на 30 хвилин. Картоплю очистьте, помийте, відваріть до готовності, пюруйте, додайте майонез і перемішайте. Сир натріть на велику тертку. Через вказаний час дістаньте тісто, розкотіть у тонке коло діаметром 22 см. Розкладіть на нього половину моцарели, зверху — картопля і накрийте рештою моцарелою. Зберіть тісто зверху посередині, защипніть, акуратно розкотіть у коржик. Відправте на розігріту сковороду з олією та посмажте з двох боків до золотистої скоринки. Готовий хліб перекладіть на пергамент, наріжте порційно та подавайте з медом.

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