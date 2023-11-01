Рус

Просто змішайте картоплю, сир та мед: від такого хлібця ніхто не відмовиться

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ідеальний сніданок для всієї родини
Ідеальний сніданок для всієї родини. Фото shuba.life

Раз-два — і страва на столі

Якщо ви любите домашній хліб, знаєте неймовірно багато способів його приготування. І якщо ви готували навіть пишні погачі на кефірі, цей рецепт для вас.

Сьогодні разом із Shuba ми приготуємо сирно-картопляний хліб на сковороді. М’яка та ароматна страва послужить гарним і ситним сніданком або зручним перекусом у дорозі. У його складі лише кілька інгредієнтів: борошно, молоко, вершкове масло, картопля, майонез та сир. Декілька простих рухів — і ви отримаєте смачний і пишний хлібець. Однак не перестарайтеся з картоплею — вона може "вбити" сирний смак. А ось сиру можна додати більше. Смаку також можуть надати часник, зелень, сіль, перець та кілька пластівців чилі.

Як приготувати хліб на сковороді

Інгредієнти на 4 порції:

  • борошно — 90 г;
  • молоко — 55 мл;
  • масло вершкове несолоне — 30 г;
  • сіль — 2 г;
  • картопля середнього розміру — 1 шт.;
  • майонез 67% — 2 ст. л.;
  • сир моцарела — 200 г;
  • мед — 50 г.

Спосіб приготування:

  1. Борошно просійте в миску, додайте молоко і сіль, 10 г розтопленого масла і замішуйте тісто протягом 5 хвилин. Сформуйте з нього грудку, накрийте її харчовою плівкою та покладіть у холодильник на 30 хвилин.
  2. Картоплю очистьте, помийте, відваріть до готовності, пюруйте, додайте майонез і перемішайте.
  3. Сир натріть на велику тертку.
  4. Через вказаний час дістаньте тісто, розкотіть у тонке коло діаметром 22 см. Розкладіть на нього половину моцарели, зверху — картопля і накрийте рештою моцарелою.
  5. Зберіть тісто зверху посередині, защипніть, акуратно розкотіть у коржик. Відправте на розігріту сковороду з олією та посмажте з двох боків до золотистої скоринки.
  6. Готовий хліб перекладіть на пергамент, наріжте порційно та подавайте з медом.

Рекомендуємо також приготувати чіабату за рецептом "Телеграфа". Вам точно сподобається.

Теги:
#Рецепт #Хліб #Картопля #Готуємо вдома