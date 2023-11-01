Цей "Французький поцілунок" ви запам’ятаєте надовго: страва, яка доречна до будь-якого столу
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Найрізноманітніші салати ми готуємо на наших кухнях досить часто. Що може бути простіше, ніж нарізати інгредієнти, заправити улюбленим соусом і подати до столу?
Сьогодні разом із "Фокусом" ми приготуємо м’ясний салат, який нікого не залишить байдужим. Ця страва буде доречною і до приходу гостей, і до сімейних посиденьок. Обов’язково приготуйте його, щоб насолодитися ідеальним поєднанням інгредієнтів та неперевершеним смаком.
Як приготувати салат "Французький поцілунок"
Інгредієнти:
- м’ясо (свинина чи яловичина) – 300 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- помідори – 3 шт.;
- сир твердий – 200 г;
- майонез – до смаку.
Маринад для цибулі:
- сіль — 0,5 ч. л;
- цукор – 1 ч. л;
- оцет – 1 ст. л;
- вода окріп – 200 мл.
Спосіб приготування:
- М’ясо нарізати дрібними кубиками або соломкою, обсмажувати на розігрітій з олією сковороді протягом 7-8 хвилин. Посолити, поперчити, обсмажити ще 2 хвилини та викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир.
- Для маринування цибулі необхідно почистити, нарізати кубиками, викласти в миску. До неї слід додати сіль, цукор, оцет, залити окропом, добре перемішати та залишити до повного охолодження. Остиглу рідину злити.
- Твердий сир та помідори нарізати кубиками.
- Поєднати всі інгредієнти в одній мисці, додати майонез, перемішати. Готовий салат викласти на блюдо, зверху посипати сиром, натертим на дрібній тертці.
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