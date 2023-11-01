Цей "Французький поцілунок" ви запам’ятаєте надовго: страва, яка доречна до будь-якого столу

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Найрізноманітніші салати ми готуємо на наших кухнях досить часто. Що може бути простіше, ніж нарізати інгредієнти, заправити улюбленим соусом і подати до столу?

Сьогодні разом із "Фокусом" ми приготуємо м’ясний салат, який нікого не залишить байдужим. Ця страва буде доречною і до приходу гостей, і до сімейних посиденьок. Обов’язково приготуйте його, щоб насолодитися ідеальним поєднанням інгредієнтів та неперевершеним смаком.

Як приготувати салат "Французький поцілунок"

Інгредієнти:

м’ясо (свинина чи яловичина) – 300 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

помідори – 3 шт.;

сир твердий – 200 г;

майонез – до смаку.

Маринад для цибулі:

сіль — 0,5 ч. л;

цукор – 1 ч. л;

оцет – 1 ст. л;

вода окріп – 200 мл.

Спосіб приготування:

М’ясо нарізати дрібними кубиками або соломкою, обсмажувати на розігрітій з олією сковороді протягом 7-8 хвилин. Посолити, поперчити, обсмажити ще 2 хвилини та викласти на паперовий рушник, щоб пішов зайвий жир. Для маринування цибулі необхідно почистити, нарізати кубиками, викласти в миску. До неї слід додати сіль, цукор, оцет, залити окропом, добре перемішати та залишити до повного охолодження. Остиглу рідину злити. Твердий сир та помідори нарізати кубиками. Поєднати всі інгредієнти в одній мисці, додати майонез, перемішати. Готовий салат викласти на блюдо, зверху посипати сиром, натертим на дрібній тертці.

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