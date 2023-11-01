Один інгредієнт — і за цим рецептом пасти карбонари полюватимуть навіть італійські кухарі
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Спробуйте — і закохайтеся з першої ложки
Паста карбонара — одна з найулюбленіших і найпопулярніших страв італійців. Сьогодні пропонуємо приготувати незвичайний варіант – з гарбузом.
Паста карбонару з гарбузом за рецептом Shuba — це хороша страва для холодного часу, яка підкорить своїм смаком та легкістю приготування. Основні інгредієнти ті ж, що й у класичному рецепті, гарбуз лише надасть цікавого відтінку та збалансує пікантний смак сиру та бекону. Гарбуз для цієї страви краще брати з твердою та однорідною м’якоттю (сорт деліка, хоккайдо або монтований).
Як приготувати пасту карбонара з гарбузом
Інгредієнти на 2 порції:
- спагеті — 160 г;
- гарбуз — 300 г;
- бекон — 60 г;
- сир твердий — 25 г;
- жовтки курячі — 2 шт.;
- шавлія, сіль, перець чорний мелений — до свого смаку.
Спосіб приготування:
- Бекон наріжте смужками та підрум’яньте на сковороді з антипригарним покриттям 3-4 хвилин перемішуючи. Коли він стане золотистим і хрустким, вийміть.
- Гарбуз помийте та очистьте від шкірки та насіння. М’якуш гарбуза наріжте кубиками і покладіть у сковороду з жиром від бекону. Посоліть, поперчіть, додайте 4-5 листків шавлії та обсмажуйте 2-3 хвилини, помішуючи.
- Залийте гарбуз половиною ополоника окропу, готуйте 10-15 до м’якості.
- Жовтки посоліть і поперчіть, додайте 1 ст. л. окропу, додайте натертий сир і перемішайте до однорідності.
- Спагеті відваріть у злегка підсоленій воді згідно з інструкцією на упакуванні. Злийте воду.
- Коли гарбуз буде готовий, зніміть його з вогню, додайте хрумкий бекон і влийте ополоник води з макаронів.
- Спагеті додайте в сковороду з беконом і гарбузом, туди влийте жовткову масу, все акуратно перемішайте.
- Готову страву розкладіть по тарілках, поперчіть і прикрасьте кількома листами шавлії.
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