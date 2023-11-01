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Що додають у борщ полтавчани: стародавній рецепт

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Старовинний рецепт борщу вам обов’язково сподобається
Старовинний рецепт борщу вам обов’язково сподобається. Фото shuba.life

Борщ вийде навіть смачніший за бабусин

Борщ – наша національна страва. Він навіть внесений до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Рецептів приготування борщу досить багато: і пісний варіант, і з карасями, і з ковбасою. А сьогодні ми разом з "УНІАН" приготуємо незвичайний борщ за давнім рецептом — з галушками. Борщ вийде надзвичайно насиченим, а галушки – неймовірно легкими, пишними та ніжними! Це чудовий варіант для тих, хто любить, щоб "ложка стояла" — саме тому борщ вийде густим та наваристим.

Як приготувати полтавський борщ із галушками

Інгредієнти

Для борщу:

  • вода — 5 л;
  • м’ясо птиці – 1 кг;
  • капуста — 400 г;
  • буряк великий — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • картопля — 5 шт.;
  • томатна паста — 5 ст. л.;
  • оцет — 3 ч. л.;
  • лавровий лист — 4 шт.;
  • перець, сіль, зелень, часник — до свого смаку.

Для галушок:

  • борошно — 150 р.;
  • яйця — 1 шт.;
  • окропу — 50 мл.

Спосіб приготування:

  1. М’ясо покладіть у каструлю з водою і зваріть бульйон.
  2. Буряк очистьте, наріжте соломкою, збризкайте оцтом, викладіть у сковороду і смажте 5 хвилин.
  3. До буряків додайте томатну пасту, очищену і нарізану цибулю і моркву тушкуйте під кришкою 5-7 хвилин.
  4. Для приготування галушок у миску з окропом всипте борошно, швидко замісіть тісто. Коли воно охолоне, вбийте яйце і вимісіть вручну. Ложкою сформуйте галушки.
  5. У готовий бульйон покладіть нарізану кубиками картоплю і нашатковану капусту, проваріть 15 хвилин і додайте овочі з томатною пастою. Через 5 хвилин покладіть галушки, заправте перцем та лавровим листом.
  6. Варіть борщ, доки не спливуть галушки, вимкніть і залиште під кришкою на 20 хвилин.

Подавайте першу страву з м’якими пампушками за рецептом "Телеграфа". Смачного.

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#Рецепт #Борщ #Готуємо вдома