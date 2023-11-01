Що додають у борщ полтавчани: стародавній рецепт
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Борщ вийде навіть смачніший за бабусин
Борщ – наша національна страва. Він навіть внесений до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.
Рецептів приготування борщу досить багато: і пісний варіант, і з карасями, і з ковбасою. А сьогодні ми разом з "УНІАН" приготуємо незвичайний борщ за давнім рецептом — з галушками. Борщ вийде надзвичайно насиченим, а галушки – неймовірно легкими, пишними та ніжними! Це чудовий варіант для тих, хто любить, щоб "ложка стояла" — саме тому борщ вийде густим та наваристим.
Як приготувати полтавський борщ із галушками
Інгредієнти
Для борщу:
- вода — 5 л;
- м’ясо птиці – 1 кг;
- капуста — 400 г;
- буряк великий — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 2 шт.;
- картопля — 5 шт.;
- томатна паста — 5 ст. л.;
- оцет — 3 ч. л.;
- лавровий лист — 4 шт.;
- перець, сіль, зелень, часник — до свого смаку.
Для галушок:
- борошно — 150 р.;
- яйця — 1 шт.;
- окропу — 50 мл.
Спосіб приготування:
- М’ясо покладіть у каструлю з водою і зваріть бульйон.
- Буряк очистьте, наріжте соломкою, збризкайте оцтом, викладіть у сковороду і смажте 5 хвилин.
- До буряків додайте томатну пасту, очищену і нарізану цибулю і моркву тушкуйте під кришкою 5-7 хвилин.
- Для приготування галушок у миску з окропом всипте борошно, швидко замісіть тісто. Коли воно охолоне, вбийте яйце і вимісіть вручну. Ложкою сформуйте галушки.
- У готовий бульйон покладіть нарізану кубиками картоплю і нашатковану капусту, проваріть 15 хвилин і додайте овочі з томатною пастою. Через 5 хвилин покладіть галушки, заправте перцем та лавровим листом.
- Варіть борщ, доки не спливуть галушки, вимкніть і залиште під кришкою на 20 хвилин.
Подавайте першу страву з м’якими пампушками за рецептом "Телеграфа". Смачного.