Що додають у борщ полтавчани: стародавній рецепт

Борщ вийде навіть смачніший за бабусин

Борщ – наша національна страва. Він навіть внесений до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Рецептів приготування борщу досить багато: і пісний варіант, і з карасями, і з ковбасою. А сьогодні ми разом з "УНІАН" приготуємо незвичайний борщ за давнім рецептом — з галушками. Борщ вийде надзвичайно насиченим, а галушки – неймовірно легкими, пишними та ніжними! Це чудовий варіант для тих, хто любить, щоб "ложка стояла" — саме тому борщ вийде густим та наваристим.

Як приготувати полтавський борщ із галушками

Інгредієнти

Для борщу:

вода — 5 л;

м’ясо птиці – 1 кг;

капуста — 400 г;

буряк великий — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

цибуля — 2 шт.;

картопля — 5 шт.;

томатна паста — 5 ст. л.;

оцет — 3 ч. л.;

лавровий лист — 4 шт.;

перець, сіль, зелень, часник — до свого смаку.

Для галушок:

борошно — 150 р.;

яйця — 1 шт.;

окропу — 50 мл.

Спосіб приготування:

М’ясо покладіть у каструлю з водою і зваріть бульйон. Буряк очистьте, наріжте соломкою, збризкайте оцтом, викладіть у сковороду і смажте 5 хвилин. До буряків додайте томатну пасту, очищену і нарізану цибулю і моркву тушкуйте під кришкою 5-7 хвилин. Для приготування галушок у миску з окропом всипте борошно, швидко замісіть тісто. Коли воно охолоне, вбийте яйце і вимісіть вручну. Ложкою сформуйте галушки. У готовий бульйон покладіть нарізану кубиками картоплю і нашатковану капусту, проваріть 15 хвилин і додайте овочі з томатною пастою. Через 5 хвилин покладіть галушки, заправте перцем та лавровим листом. Варіть борщ, доки не спливуть галушки, вимкніть і залиште під кришкою на 20 хвилин.

Подавайте першу страву з м’якими пампушками за рецептом "Телеграфа". Смачного.