Улюблена випічка дідуся: рецепт бубликів з маком як у дитинстві

З їх приготуванням впорається навіть кулінар-початківець.

Смачна та ароматна випічка – це найкраще, що може бути до чаю. Якщо ви вже готували пісочні кільця з горіхами, пропонуємо згадати дитинство з сирними булочками з маком.

Саме таку випічку пропонує приготувати "Рецепты каждый день". Вони вийдуть навіть у кулінарів-початківців, настільки просто готувати ці бублички. Результат вас вразить: випічка вийде неймовірно ніжною та дуже апетитною.

Як приготувати сирні бублики з маком

Інгредієнти:

сир 5% — 200 р.;

рисове борошно (або кукурудзяне) — 6 ст. л.;

яйця — 2 шт.;

цукор — 1 ст. л.;

мак — 2 ст. л.;

ванілін — пару крапель;

дрібка солі.

Спосіб приготування:

Візьміть одне яйце, відокремте білок від жовтка. До білка додайте сир, яйце, цукор та ванілін. Все ретельно перемішайте. В отриману масу додайте борошно і вимісіть тісто руками. Розкотіть, розділіть на кілька частин. Кожен шматочок знову розкотіть, поверніть у бублик і з’єднайте краї. Деко застеліть пергаментам і відправте на нього сформовані бублики. Змастіть їх жовтком і посипте маком. Духовку розігрійте до 180 градусів і відправте до неї бублики на 30-40 хвилин до золотистої скоринки.

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