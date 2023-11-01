Улюблена випічка дідуся: рецепт бубликів з маком як у дитинстві
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З їх приготуванням впорається навіть кулінар-початківець.
Смачна та ароматна випічка – це найкраще, що може бути до чаю. Якщо ви вже готували пісочні кільця з горіхами, пропонуємо згадати дитинство з сирними булочками з маком.
Саме таку випічку пропонує приготувати "Рецепты каждый день". Вони вийдуть навіть у кулінарів-початківців, настільки просто готувати ці бублички. Результат вас вразить: випічка вийде неймовірно ніжною та дуже апетитною.
Як приготувати сирні бублики з маком
Інгредієнти:
- сир 5% — 200 р.;
- рисове борошно (або кукурудзяне) — 6 ст. л.;
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 1 ст. л.;
- мак — 2 ст. л.;
- ванілін — пару крапель;
- дрібка солі.
Спосіб приготування:
- Візьміть одне яйце, відокремте білок від жовтка. До білка додайте сир, яйце, цукор та ванілін. Все ретельно перемішайте.
- В отриману масу додайте борошно і вимісіть тісто руками. Розкотіть, розділіть на кілька частин. Кожен шматочок знову розкотіть, поверніть у бублик і з’єднайте краї.
- Деко застеліть пергаментам і відправте на нього сформовані бублики. Змастіть їх жовтком і посипте маком.
- Духовку розігрійте до 180 градусів і відправте до неї бублики на 30-40 хвилин до золотистої скоринки.
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