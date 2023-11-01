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Усього п’ять хвилин — і гора сосисок у тісті на тарілці

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Ви приготуєте їх швидко та просто
Ви приготуєте їх швидко та просто. Фото https://apostrophe.ua/

Вам навіть тісто замішувати не доведеться

Приготувати смачне і ситне перекушування можна на будинки за лічені хвилини. Один з найулюбленіших дорослими та дітьми варіантів – сосиска в тісті.

Однак, щоб приготувати таку незвичайну страву, не обов’язково довго поратися з тістом. Для цього рецепту користувач TikTok з ніком top_havchik_ пропонує взяти довгі сосиски, звичайний лаваш, твердий сир та кетчуп. Як бачите, без особливої мороки у вас вийде чудова страва. Цей рецепт особливо знадобиться, якщо не хочеться довго стояти на кухні. Спробуйте - і не пошкодуєте.

Як приготувати сосиски в тісті

Інгредієнти:

  • лаваш — 3 шт.;
  • сосиски — 6 шт.;
  • кетчуп — до свого смаку;
  • твердий сир — 70 г;
  • яйце куряче, велике — 2 шт.

Спосіб приготування:

  1. Сосиски очистьте від упакування. Сир натріть на тертці.
  2. Розріжте лист лаваша на дві половини. На один край покладіть сосиску.
  3. Змастіть її кетчупом, додайте тертий сир та закрутіть рулетик.
  4. В окремій мисці збийте яйця і занурте у них рулети.
  5. Розігрійте сковороду, відправте в неї сосиски та посмажте їх до золотистої скоринки з обох боків.

До речі, лаваш для таких сосисок можна приготувати за рецептом "Телеграфа". Ви його приготуєте швидко і без особливих турбот.

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#Рецепт #Готуємо вдома #Сосиски в тісті