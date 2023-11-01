Усього п’ять хвилин — і гора сосисок у тісті на тарілці
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Вам навіть тісто замішувати не доведеться
Приготувати смачне і ситне перекушування можна на будинки за лічені хвилини. Один з найулюбленіших дорослими та дітьми варіантів – сосиска в тісті.
Однак, щоб приготувати таку незвичайну страву, не обов’язково довго поратися з тістом. Для цього рецепту користувач TikTok з ніком top_havchik_ пропонує взяти довгі сосиски, звичайний лаваш, твердий сир та кетчуп. Як бачите, без особливої мороки у вас вийде чудова страва. Цей рецепт особливо знадобиться, якщо не хочеться довго стояти на кухні. Спробуйте - і не пошкодуєте.
Як приготувати сосиски в тісті
Інгредієнти:
- лаваш — 3 шт.;
- сосиски — 6 шт.;
- кетчуп — до свого смаку;
- твердий сир — 70 г;
- яйце куряче, велике — 2 шт.
Спосіб приготування:
- Сосиски очистьте від упакування. Сир натріть на тертці.
- Розріжте лист лаваша на дві половини. На один край покладіть сосиску.
- Змастіть її кетчупом, додайте тертий сир та закрутіть рулетик.
- В окремій мисці збийте яйця і занурте у них рулети.
- Розігрійте сковороду, відправте в неї сосиски та посмажте їх до золотистої скоринки з обох боків.
До речі, лаваш для таких сосисок можна приготувати за рецептом "Телеграфа". Ви його приготуєте швидко і без особливих турбот.