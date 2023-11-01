Просто змішайте картоплю та печінку: ці оладки здивують навіть досвідченого шеф-кухаря

Готуються вони без особливих турбот

Печінка – смачний і корисний продукт. Ми любимо готувати її з яблуками та додавати до незвичайних салатів.

Shuba пропонує сьогодні незвичайну страву з печінки та картоплі — бюджетні та ситні оладки. На смак вони дуже нагадують смажені пиріжки з курячою печінкою та картопляним пюре без тіста, але готуються набагато простіше.

Як приготувати печінкові оладки з картоплею

Інгредієнти:

картопля — 300 г;

печінка куряча — 650 г;

цибулинний або часниковий порошок, сіль — до свого смаку;

яйця курячі — 1 шт.;

олія соняшникова рафінована — 2 ст. л.;

борошно пшеничне — 100 г;

розпушувач — 10 г

Для смаження:

олія соняшникова рафінована — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Картоплю відваріть, відкиньте на друшляк, щоб стекла рідина, охолодіть і очистьте. Пюруйте, додайте цибульний або часниковий порошок, сіль, яйце, олію, все ретельно перемішайте. Курячу печінку промийте, пробийте блендером або пропустіть через м’ясорубку. Отриману печінкову масу в картопляне пюре, додайте змішане борошно з розпушувачем. Все перемішайте до однорідної маси та залиште на 10 хвилин. Розігрійте сковороду з олією і столовою ложкою викладіть масу для оладок. Накрийте кришкою і смажте оладки на середньому або слабкому вогні 3-5 хвилин з обох боків.

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