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Просто змішайте картоплю та печінку: ці оладки здивують навіть досвідченого шеф-кухаря

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Оладки виходять бюджетними та дуже ситними
Оладки виходять бюджетними та дуже ситними. Фото shuba.life

Готуються вони без особливих турбот

Печінка – смачний і корисний продукт. Ми любимо готувати її з яблуками та додавати до незвичайних салатів.

Shuba пропонує сьогодні незвичайну страву з печінки та картоплі — бюджетні та ситні оладки. На смак вони дуже нагадують смажені пиріжки з курячою печінкою та картопляним пюре без тіста, але готуються набагато простіше.

Як приготувати печінкові оладки з картоплею

Інгредієнти:

  • картопля — 300 г;
  • печінка куряча — 650 г;
  • цибулинний або часниковий порошок, сіль — до свого смаку;
  • яйця курячі — 1 шт.;
  • олія соняшникова рафінована — 2 ст. л.;
  • борошно пшеничне — 100 г;
  • розпушувач — 10 г

Для смаження:

  • олія соняшникова рафінована — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Картоплю відваріть, відкиньте на друшляк, щоб стекла рідина, охолодіть і очистьте. Пюруйте, додайте цибульний або часниковий порошок, сіль, яйце, олію, все ретельно перемішайте.
  2. Курячу печінку промийте, пробийте блендером або пропустіть через м’ясорубку.
  3. Отриману печінкову масу в картопляне пюре, додайте змішане борошно з розпушувачем. Все перемішайте до однорідної маси та залиште на 10 хвилин.
  4. Розігрійте сковороду з олією і столовою ложкою викладіть масу для оладок. Накрийте кришкою і смажте оладки на середньому або слабкому вогні 3-5 хвилин з обох боків.

Рекомендуємо приготувати з печінки приготувати фантастичні котлети за рецептом "Телеграфа". Вони будуть доречними та на святковому столі, і на сімейному обіді.

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