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Якщо вдома не виявилося яєць: хитрий рецепт майонезу

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Завдяки цьому соусу салати заграють новими смаками.
Завдяки цьому соусу салати заграють новими смаками.. Фото pidkazka.com

Спробуйте — і до магазинного не повернетеся

Мало хто може уявити нашу кухню без майонезу. Ми додаємо його до найрізноманітніших салатів і навіть готуємо фантастичне печиво на цьому соусі!

Якщо ж сумніваєтеся як покупний майонез, чудовий варіант — приготувати домашній майонез без яєць на молоці за рецептом Shuba. З такою незвичайною заправкою ваші улюблені салати заграють зовсім по-іншому. Бюджетний, швидкий та досить легкий майонез ви приготуєте за лічені хвилини. Ще одна його суттєва перевага – готовий домашній майонез може зберігатися до 10 днів у холодильнику.

Як приготувати майонез без яєць на молоці

Інгредієнти на 4 порції:

  • молоко найбільшої жирності — 100 мл;
  • гірчиця — 2 ч. л.;
  • рослинна олія — 200 мл;
  • цукор — 1/5 ч. л.;
  • сіль кам’яна – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Всі інгредієнти залиште на годину на столі – продукти повинні бути однакової кімнатної температури.
  2. Коли продукти нагріються, перемішайте їх у невеликій, але глибокій мисці. Збийте масу занурювальним блендером протягом 10-15 хвилин до однорідності та густоти. За бажанням до готового майонезу додайте улюблені спеції — і соус готовий!

Приготуйте з домашнім майонезом салат "Міністерський" за рецептом "Телеграфа". Це божественно смачно!

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#Рецепт #Соус #Майонез #Готуємо вдома