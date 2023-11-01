Якщо вдома не виявилося яєць: хитрий рецепт майонезу
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Спробуйте — і до магазинного не повернетеся
Мало хто може уявити нашу кухню без майонезу. Ми додаємо його до найрізноманітніших салатів і навіть готуємо фантастичне печиво на цьому соусі!
Якщо ж сумніваєтеся як покупний майонез, чудовий варіант — приготувати домашній майонез без яєць на молоці за рецептом Shuba. З такою незвичайною заправкою ваші улюблені салати заграють зовсім по-іншому. Бюджетний, швидкий та досить легкий майонез ви приготуєте за лічені хвилини. Ще одна його суттєва перевага – готовий домашній майонез може зберігатися до 10 днів у холодильнику.
Як приготувати майонез без яєць на молоці
Інгредієнти на 4 порції:
- молоко найбільшої жирності — 100 мл;
- гірчиця — 2 ч. л.;
- рослинна олія — 200 мл;
- цукор — 1/5 ч. л.;
- сіль кам’яна – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Всі інгредієнти залиште на годину на столі – продукти повинні бути однакової кімнатної температури.
- Коли продукти нагріються, перемішайте їх у невеликій, але глибокій мисці. Збийте масу занурювальним блендером протягом 10-15 хвилин до однорідності та густоти. За бажанням до готового майонезу додайте улюблені спеції — і соус готовий!
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