З'їдаються за одним заходом: неймовірні сіннабони за простим рецептом
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Перевірений рецепт синнабонів з помадкою
У багатьох осінь асоціюється із затишним пледом, смачним чаєм, книжкою та ароматною випічкою, зокрема, з корицею. Булочки "Сіннабони" є тією самою випічкою, яку щоразу хочеться готувати восени.
Вони приваблюють не лише своїм ефектним виглядом, а й чудовим смаком та ніжністю. А рецептом найпростіших булочок із нами поділилися на порталі "Філіжаночка".
Як приготувати "Сіннабони"
Інгредієнти:
Тісто
- молоко – 200 мл,
- вода – 100 мл,
- дріжджі сирі – 25 г,
- сіль – 0,5 ч. л.,
- цукор – 100 г,
- ванільний цукор – 1 пак.,
- яйця – 2 шт.,
- вершкове масло – 60 г,
- борошно – 650 г
Начинка
- кориця – 2 чайні ложки,
- цукор – 150 г,
- вершкове масло – 50-60 г
Крем
- вершковий сир – 100-150 г,
- цукрова пудра – 50 г,
- м’яке вершкове масло – 20 г
Спосіб приготування:
- Змішати молоко та воду, підігріти, що рідина була теплою, але не гарячою. Додати дріжджі, сіль, 1 столову ложку цукру і 4 столові ложки борошна, перемішати. Залишити на 15-20 хвилин у теплому місці без протягів, щоб приготувалася опара.
- Вилити опару у широку миску, додати інші інгредієнти кімнатної температури.
- Замісити тісто, поки воно перестане прилипати до рук.
- Викласти тісто в миску, змащену олією, накрити плівкою і рушником. Поставити у тепле місце та дочекатися, поки воно підійметься в 3 рази.
- Розім'яти тісто та залишити ще на пів години.
- Викласти тісто на стіл, для зручності розділити на дві частини.
- Розкатати тісто в прямокутник товщиною 0,5 см. Змастити м’яким вершковим маслом. Щедро присипати сумішшю кориці та цукру.
- Згорнути тісто в рулет та розрізати його на 6-7 частин.
- Рулетики викласти у форму, змащену вершковим маслом, залишаючи між ними порожнє місце. Залишити на 20 хвилин піднятися.
- Випікати близько 30 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
- Гарячі сіннабони змастити кремом, змішавши м'який сир, масло та цукрову пудру. За необхідності крем можна розбавити молоком.
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