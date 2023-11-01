З'їдаються за одним заходом: неймовірні сіннабони за простим рецептом

Перевірений рецепт синнабонів з помадкою

У багатьох осінь асоціюється із затишним пледом, смачним чаєм, книжкою та ароматною випічкою, зокрема, з корицею. Булочки "Сіннабони" є тією самою випічкою, яку щоразу хочеться готувати восени.

Вони приваблюють не лише своїм ефектним виглядом, а й чудовим смаком та ніжністю. А рецептом найпростіших булочок із нами поділилися на порталі "Філіжаночка".

Як приготувати "Сіннабони"

Інгредієнти:

Тісто

молоко – 200 мл,

вода – 100 мл,

дріжджі сирі – 25 г,

сіль – 0,5 ч. л.,

цукор – 100 г,

ванільний цукор – 1 пак.,

яйця – 2 шт.,

вершкове масло – 60 г,

борошно – 650 г

Начинка

кориця – 2 чайні ложки,

цукор – 150 г,

вершкове масло – 50-60 г

Крем

вершковий сир – 100-150 г,

цукрова пудра – 50 г,

м’яке вершкове масло – 20 г

Спосіб приготування:

Змішати молоко та воду, підігріти, що рідина була теплою, але не гарячою. Додати дріжджі, сіль, 1 столову ложку цукру і 4 столові ложки борошна, перемішати. Залишити на 15-20 хвилин у теплому місці без протягів, щоб приготувалася опара. Вилити опару у широку миску, додати інші інгредієнти кімнатної температури. Замісити тісто, поки воно перестане прилипати до рук. Викласти тісто в миску, змащену олією, накрити плівкою і рушником. Поставити у тепле місце та дочекатися, поки воно підійметься в 3 рази. Розім'яти тісто та залишити ще на пів години. Викласти тісто на стіл, для зручності розділити на дві частини. Розкатати тісто в прямокутник товщиною 0,5 см. Змастити м’яким вершковим маслом. Щедро присипати сумішшю кориці та цукру. Згорнути тісто в рулет та розрізати його на 6-7 частин. Рулетики викласти у форму, змащену вершковим маслом, залишаючи між ними порожнє місце. Залишити на 20 хвилин піднятися. Випікати близько 30 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці. Гарячі сіннабони змастити кремом, змішавши м'який сир, масло та цукрову пудру. За необхідності крем можна розбавити молоком.

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