Рус

З'їдаються за одним заходом: неймовірні сіннабони за простим рецептом

Автор
Марія Швець Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ця повітряна випічка підкорить усіх гостей
Ця повітряна випічка підкорить усіх гостей. Фото shuba.life

Перевірений рецепт синнабонів з помадкою

У багатьох осінь асоціюється із затишним пледом, смачним чаєм, книжкою та ароматною випічкою, зокрема, з корицею. Булочки "Сіннабони" є тією самою випічкою, яку щоразу хочеться готувати восени.

Вони приваблюють не лише своїм ефектним виглядом, а й чудовим смаком та ніжністю. А рецептом найпростіших булочок із нами поділилися на порталі "Філіжаночка".

Як приготувати "Сіннабони"

Інгредієнти:

Тісто

  • молоко – 200 мл,
  • вода – 100 мл,
  • дріжджі сирі – 25 г,
  • сіль – 0,5 ч. л.,
  • цукор – 100 г,
  • ванільний цукор – 1 пак.,
  • яйця – 2 шт.,
  • вершкове масло – 60 г,
  • борошно – 650 г

Начинка

  • кориця – 2 чайні ложки,
  • цукор – 150 г,
  • вершкове масло – 50-60 г

Крем

  • вершковий сир – 100-150 г,
  • цукрова пудра – 50 г,
  • м’яке вершкове масло – 20 г

Спосіб приготування:

  1. Змішати молоко та воду, підігріти, що рідина була теплою, але не гарячою. Додати дріжджі, сіль, 1 столову ложку цукру і 4 столові ложки борошна, перемішати. Залишити на 15-20 хвилин у теплому місці без протягів, щоб приготувалася опара.
  2. Вилити опару у широку миску, додати інші інгредієнти кімнатної температури.
  3. Замісити тісто, поки воно перестане прилипати до рук.
  4. Викласти тісто в миску, змащену олією, накрити плівкою і рушником. Поставити у тепле місце та дочекатися, поки воно підійметься в 3 рази.
  5. Розім'яти тісто та залишити ще на пів години.
  6. Викласти тісто на стіл, для зручності розділити на дві частини.
  7. Розкатати тісто в прямокутник товщиною 0,5 см. Змастити м’яким вершковим маслом. Щедро присипати сумішшю кориці та цукру.
  8. Згорнути тісто в рулет та розрізати його на 6-7 частин.
  9. Рулетики викласти у форму, змащену вершковим маслом, залишаючи між ними порожнє місце. Залишити на 20 хвилин піднятися.
  10. Випікати близько 30 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.
  11. Гарячі сіннабони змастити кремом, змішавши м'який сир, масло та цукрову пудру. За необхідності крем можна розбавити молоком.

А якщо ви любите смачну випічку, рекомендуємо також приготувати тертий пиріг з варенням за рецептом "Телеграфа". Приємна кислинка, солодкий корж і хрумка апетитна крихта — цей пиріг вище всяких похвал.

Теги:
#Булочки #Випічка #Готуємо вдома