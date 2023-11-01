Можна пальці відкусити: смачнішу грудинку ви не їли
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Закуска сподобається всій родині
Свиняча грудинка — чудова заміна звичайної ковбаси для бутербродів. Приготувавши її одного разу, ви більше не захочете купувати м’ясо у магазині.
Як швидкий перекус, нарізка на святковий стіл або пікнік на дачі — надзвичайно м’яка, з приємним ароматом і приголомшливим смаком грудинка у фользі буде доречна скрізь. А рецептом смакоти з нами поділилися на порталі "Apelsinka".
Як приготувати запечену грудинку
Інгредієнти:
- сало або прошарок (грудинка) – 1 кг;
- майонез — 200-250 г;
- часник — 5-6 зуб.;
- кріп – пучок;
- сіль – 2 ст. л.;
- гострий червоний перець – 1 ч. л.;
- мелена паприка – 1 ст. л.;
- лавровий лист – 3-4 шт.
Спосіб приготування
- М’ясо помити, забрати все зайве. Зробити кілька надрізів та вкласти всередину зубчики часнику.
- У мисці змішати сіль, перець, мелену паприку та подрібнений кріп. Покришити лавровий лист і натерти сумішшю, що вийшла, грудинку з усіх боків.
- Обмазати м’ясо майонезом і загорнути у фольгу. Залишити у холодильнику на 2 години, а краще на ніч.
- Запікати м’ясо у фользі при температурі 180 градусів близько 40 хвилин залежно від розміру м’ясного шматка. Після остигання можна нарізати.
А якщо ви любите запечене м’ясо, рекомендуємо також приготувати смачну та ситну страву запечену в духовці. Вона готується легко, а в результаті виходить чудове частування.