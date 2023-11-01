Час ворожити на кавовій гущі: поради, які допоможуть приготувати найкращу каву

Щоб був настрій ворожити, треба перед цим випити смачної кави

Ми розповідали, що додати у джезву, щоб кава більше бадьорила. Тепер до Дня ворожіння на кавовій гущі ділимось загальними порадами з приготування напою, який для багатьох улюблений.

Є безліч способів приготування кави, але джезва вважається одним із найстаріших та найпопулярніших. Найкраще брати мідну джезву. Про це розповіли на порталі "Сьогодні".

Чому саме мідний посуд? Цей матеріал швидко нагрівається і так само швидко віддає тепло. Це дозволяє каві не переваритися.

Якщо ви п’єте каву з цукром, то додайте його в джезву разом із кавою. Так пінка напою буде стійкішою. Багато хто кладе ще й сіль на кінчику ножа — це надає смаку кави м’якості.

Загальні рекомендації такі:

Використовуйте якомога чистішу холодну воду або воду кімнатної температури

Помел має бути якнайдрібніший

Найкраще, якщо кава буде зсвіжозмеленою та свіжообсмаженою

Термін придатності після обсмажування – не більше одного місяця

Упродовж усього часу, як готуватиметься джезва, не торкайтесь її: не треба мішати, знімати та ставити її назад. Перемішати каву можна, лише якщо під час приготування ви помітили, що нагору спливла не перемішана грудочка кави.

Від вміння того, хто заварює каву, залежить смак будь-якого напою. Зокрема ми розповідали, чому розчинна кава виходить огидною на смак.