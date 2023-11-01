Смачна та ситна страва зі жмені ковбаси: цей салат стоятиме на столі вже за сім хвилин

Чудова страва на щодень чи до святкового столу

Ми розповідали, як приготувати простий салат. Тепер ділимось рецептом, який ідеальний як для святкового столу, так і до щоденного перекусу.

Як його готувати, розповіли на порталі "Школа Життя". Він виручить, якщо терміново потрібен перекус або несподівано прийшли гості.

Інгредієнти:

300 г салямі

2 огірка

1-2 солодкий перець

1 цибуля

150 г горошку консервованого

70-100 г солоних сухарів

Кріп, петрушка

Майонез

Спосіб приготування:

Ковбасу чистимо, нарізаємо смужками. Далі беремо свіжі огірки і так само нарізаємо солодкою. Солодкий перець миємо, видаляємо насіннєву коробочку. Також нарізаємо м’якоть смужками. Червону цибулину нарізаємо півкільцями. Всі інгредієнти відправляємо у глибоку миску. Зелень миємо, просушуємо на рушничку. Дрібно кришимо та додаємо. Кладемо консервований горошок без рідини. Заправляємо майонезом. Перед подачею додаємо 70-100 г солоних сухариків.

Салат виходить дуже смачний, особливо тон задають хрумкі сухарики. Також ми ділились рецептом чудового бюджетного десерту.