Смачна та ситна страва зі жмені ковбаси: цей салат стоятиме на столі вже за сім хвилин
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Чудова страва на щодень чи до святкового столу
Ми розповідали, як приготувати простий салат. Тепер ділимось рецептом, який ідеальний як для святкового столу, так і до щоденного перекусу.
Як його готувати, розповіли на порталі "Школа Життя". Він виручить, якщо терміново потрібен перекус або несподівано прийшли гості.
Інгредієнти:
- 300 г салямі
- 2 огірка
- 1-2 солодкий перець
- 1 цибуля
- 150 г горошку консервованого
- 70-100 г солоних сухарів
- Кріп, петрушка
- Майонез
Спосіб приготування:
- Ковбасу чистимо, нарізаємо смужками. Далі беремо свіжі огірки і так само нарізаємо солодкою.
- Солодкий перець миємо, видаляємо насіннєву коробочку. Також нарізаємо м’якоть смужками.
- Червону цибулину нарізаємо півкільцями. Всі інгредієнти відправляємо у глибоку миску.
- Зелень миємо, просушуємо на рушничку. Дрібно кришимо та додаємо.
- Кладемо консервований горошок без рідини. Заправляємо майонезом. Перед подачею додаємо 70-100 г солоних сухариків.
Салат виходить дуже смачний, особливо тон задають хрумкі сухарики. Також ми ділились рецептом чудового бюджетного десерту.